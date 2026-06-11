Čudesno Svjetsko prvenstvo otvaraju Meksiko i Južna Afrika, kao što se dogodilo 2010. samo su uloge bile obrnute. Tad je utakmica završila 1-1; za JAR je pogodio Tshabalala, a za Meksiko legendarni Marquez
UŽIVO Meksiko - JAR 0-0: Raul Jimenez je prvi zaprijetio!
Prva velika prilika za Meksiko! Williams je sjajno obranio pokušaj Jimeneza. Novo-stari napadač Wolvesa pronašao se u solidnoj situaciji i pucao s ruba kaznenog prostora.
Počelo je Svjetsko prvenstvo! Glavni sudac susreta Wilton Sampaio je označio početak susreta Meksika i Južne Afrike.
Tyla je uživo otpjevala himnu Južne Afrike. Himnu Meksika otpjevao je Alejandro Fernandez.
Prije početka utakmice Meksikanci su svjetskom TV gledateljstvu priredili ceremoniju otvorenja, a to će prije prvih utakmica u svojim državama napraviti i SAD u Los Angelesu uoči utakmice Južne Koreje i Češke, odnosno Kanada u Torontu prije dvoboja Kanade i Bosne i Hercegovine. U Ciudad de Mexicu odnosno Mexico Cityju nastupili su Kolumbijci Shakira i J-Balvin.
Meksiko (4-1-4-1): Rangel - Reyes, Montes (C), Vasquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones - Jimenez.
Južna Afrika (5-3-2): Williams (C) - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners.