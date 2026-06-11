UŽIVO Meksiko - JAR 0-0: Raul Jimenez je prvi zaprijetio!

CEREMONIJA

Prije početka utakmice Meksikanci su svjetskom TV gledateljstvu priredili ceremoniju otvorenja, a to će prije prvih utakmica u svojim državama napraviti i SAD u Los Angelesu uoči utakmice Južne Koreje i Češke, odnosno Kanada u Torontu prije dvoboja Kanade i Bosne i Hercegovine. U Ciudad de Mexicu odnosno Mexico Cityju nastupili su Kolumbijci Shakira i J-Balvin.