UŽIVO Meksiko - JAR: Napokon počinje Svjetsko prvenstvo! Tko nastupa i gdje gledati prijenos?

JUŽNA AFRIKA

Južnoafrička Republika, s druge strane, vraća se na svjetsku scenu nakon 16-godišnjeg izbivanja. Momčad poznata kao "Bafana Bafana" na papiru je autsajder, rangirana znatno niže od Meksika na Fifinoj ljestvici, a i pripreme su im bile otežane zbog problema s vizama koji su odgodili dolazak nekoliko članova momčadi. Ipak, izbornik Hugo Broos vjeruje da njegova ekipa može iznenaditi, unatoč lošijoj formi u prijateljskim utakmicama gdje su remizirali s Jamajkom i Nikaragvom.

-⁠ Neće biti lako igrati pred 80.000 ljudi. Ali mi nemamo što izgubiti - poručio je Broos.