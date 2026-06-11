Meksiko i JAR otvaraju turnir na Azteci u reprizi 2010., pred 80.000 navijača El Tri lovi novu pobjedu, a Bafana Bafana prijeti iz sjene
UŽIVO Meksiko - JAR: Napokon počinje Svjetsko prvenstvo! Tko nastupa i gdje gledati prijenos?
Prije početka utakmice Meksikanci će svjetskom TV gledateljstvu prirediti ceremoniju otvorenja, a to će prije prvih utakmica u svojim državama napraviti i SAD u Los Angelesu uoči utakmice Južne Koreje i Češke, odnosno Kanada u Torontu prije dvoboja Kanade i Bosne i Hercegovine. U Ciudad de Mexicu odnosno Mexico Cityju nastupit će Kolumbijci Shakira i J-Balvin uz afričku kantautoricu Tylu.
Očekuje se da će Aguirre na teren poslati snažan sastav u formaciji 4-3-3. Na golu bi trebao biti Raul Rangel, dok će obranu držati César Montes i Johan Vásquez. U napadu se očekuje veteran Raúl Jiménez, treći najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Južnoafrička Republika vjerojatno će se suprotstaviti u formaciji 4-2-3-1, s kapetanom Ronwenom Williamsom na golu i Lyleom Fosterom kao glavnom prijetnjom u napadu. Utakmica na HTV2 počinje u 21 sat.
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Južnoafrička Republika, s druge strane, vraća se na svjetsku scenu nakon 16-godišnjeg izbivanja. Momčad poznata kao "Bafana Bafana" na papiru je autsajder, rangirana znatno niže od Meksika na Fifinoj ljestvici, a i pripreme su im bile otežane zbog problema s vizama koji su odgodili dolazak nekoliko članova momčadi. Ipak, izbornik Hugo Broos vjeruje da njegova ekipa može iznenaditi, unatoč lošijoj formi u prijateljskim utakmicama gdje su remizirali s Jamajkom i Nikaragvom.
- Neće biti lako igrati pred 80.000 ljudi. Ali mi nemamo što izgubiti - poručio je Broos.
S očekivanih 80.000 navijača, pritisak na momčad Javiera Aguirrea bit će ogroman. El Tri ulazi u turnir u sjajnoj formi, neporažen u posljednjih osam utakmica, čime je izjednačen najduži niz bez poraza uoči jednog Mundijala. Uz to, Meksiko nije izgubio natjecateljsku utakmicu na stadionu Azteca od 2013. godine, a njihova obrana u nedavnim je susretima primila vrlo malo golova, što ulijeva dodatno samopouzdanje.
Za ljubitelje nogometne povijesti, prvi dvoboj turnira nudi nevjerojatnu simboliku. Meksiko i Južnoafrička Republika susreću se točno 16 godina nakon što su odigrali uvodnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2010. u Johannesburgu, koja je završila rezultatom 1-1. Ovoga puta uloge su zamijenjene. Meksiko je domaćin, a utakmica se igra na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, zdanju koje ispisuje povijest kao prvi stadion koji je tri puta bio domaćin otvaranja Svjetskog prvenstva (1970., 1986. i 2026.).