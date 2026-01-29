UŽIVO Midtjylland - Dinamo: Kovačević iznenadio s prvih 11 za ključnu europsku utakmicu!

NAJAVA

Danski Midtjylland dočekuje Dinamo u 8. kolu Europske lige u Herningu. Posljednja je ovo utakmica ligaške faze natjecanja, a jedni i drugi žele proći u nokaut fazu.

Midtjylland je trenutačno četvrta momčad Europske lige sa 16 bodova, a u dosadašnjih sedam kola ostvario je pet pobjeda, uz remi i poraz. Momčad prema Transfermarktu vrijedi 101 milijun eura, dok je Dinamo na 61 milijun procijenjene vrijednosti.

"Modri" su pobjedom protiv FCSB-a (4-1) skočili na 20. mjesto ljestvice s 10 bodova i velika je šansa da će se naći među 24 najbolja koja prolaze dalje. Puno rezultata se mora poklopiti da Dinamo ostane "out", ali trener Mario Kovačević najavio je da neće biti kalkuliranja u Danskoj.

- Sigurno da je raspoloženje dobro. Htjeli smo ovako započeti godinu i puni smo samopouzdanja. Idemo sada u Dansku izboriti drugi krug u Europi - rekao je trener Dinama pa opisao snagu suparnika.

- Već godinama igraju dobro u Europi. Dugo su igrali i Ligu prvaka. Žele preskočiti play-off i biti među prvih osam. Svjesni smo njihove kvalitete, ali gledamo svoju računicu. Nama je jedan bod dovoljan da osiguramo play-off, ali nećemo ići na bod. U dobrom trenutku idemo gore i drago mi je da igramo protiv njih kako bismo se testirali.

Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni Sport 1.