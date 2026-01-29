Danci su četvrta momčad Europske lige sa 16 bodova iz sedam kola, dok je Dinamo 20. s 10 bodova. Utakmica se igra u Herningu gdje će igrati i rukometaši u petak polufinale EP-a, a prijenos Dinama je na Areni Sport 1
UŽIVO Midtjylland - Dinamo: Kovačević iznenadio s prvih 11 za ključnu europsku utakmicu!
Stigli su sastavi za utakmicu u Herningu! Svašta je Kovačević promijenio u odnosu na prošlu europsku utakmicu s FCSB-om. Zbog ozljede je Ivan Filipović otpao s gola, a mijenja ga Nevistić, dok je Antonio Rajić pričuvni golman.
Kovačević je htio odmoriti krilne igrače u ovoj utakmici, pa će tako umjesto Bakrara na desnom krilu i Hoxhe na lijevom krilu krenuti Cardoso Varela te Gabriel Vidović.
U veznom redu predah je dobio Miha Zajc, a Dejan Ljubičić napravio je transfer u Schalke 04. Tako su u prvi sastav upali Luka Stojković te Marko Soldo. Zato obranu Kovačević nije dirao.
Midtjylland (4-4-2): Olafsson - Diao, Erlić, Sorensen, Jensen - Osorio, Byskov, Castillo, Simsir - Brumado, Cho
Dinamo (4-3-3): Nevistić - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Soldo, Mišić, Stojković - Varela, Beljo, Vidović
Danski Midtjylland dočekuje Dinamo u 8. kolu Europske lige u Herningu. Posljednja je ovo utakmica ligaške faze natjecanja, a jedni i drugi žele proći u nokaut fazu.
Midtjylland je trenutačno četvrta momčad Europske lige sa 16 bodova, a u dosadašnjih sedam kola ostvario je pet pobjeda, uz remi i poraz. Momčad prema Transfermarktu vrijedi 101 milijun eura, dok je Dinamo na 61 milijun procijenjene vrijednosti.
"Modri" su pobjedom protiv FCSB-a (4-1) skočili na 20. mjesto ljestvice s 10 bodova i velika je šansa da će se naći među 24 najbolja koja prolaze dalje. Puno rezultata se mora poklopiti da Dinamo ostane "out", ali trener Mario Kovačević najavio je da neće biti kalkuliranja u Danskoj.
- Sigurno da je raspoloženje dobro. Htjeli smo ovako započeti godinu i puni smo samopouzdanja. Idemo sada u Dansku izboriti drugi krug u Europi - rekao je trener Dinama pa opisao snagu suparnika.
- Već godinama igraju dobro u Europi. Dugo su igrali i Ligu prvaka. Žele preskočiti play-off i biti među prvih osam. Svjesni smo njihove kvalitete, ali gledamo svoju računicu. Nama je jedan bod dovoljan da osiguramo play-off, ali nećemo ići na bod. U dobrom trenutku idemo gore i drago mi je da igramo protiv njih kako bismo se testirali.
Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni Sport 1.