UŽIVO Milan - Como: Modrić protiv Baturine na San Siru! Stigle su postave momčadi

Momčad Milana nastavlja svoju potjeru za vodećim Interom u zaostaloj utakmici 24. kola Serie A, u kojoj večeras od 20:45 na San Siru dočekuju Como. "Rossoneri" ulaze u susret kao favoriti, no trener Massimiliano Allegri ima određenih problema s izostancima, dok gosti unatoč padu forme traže priliku za iznenađenje.

Milan je u fantastičnom nizu od čak 23 prvenstvene utakmice bez poraza, a jedini neuspjeh ove sezone doživjeli su još u prvom kolu. Pobjeda protiv Pise u prošlom kolu, izborena u posljednjim minutama golom Luke Modrića za 2-1 pokazala je karakter momčadi koja ne odustaje od borbe za naslov. Allegri za ovaj dvoboj ne može računati na iznimno važnog Adriena Rabiota, koji je suspendiran zbog crvenog kartona.

‌- Moramo se dobro pripremiti kako bismo odigrali na najvišoj razini. Trebat će nam disciplinirana izvedba. U posljednjim smo mjesecima sezone i od sada će rezultati odlučivati kako će ona završiti - rekao je Allegri.

S druge strane, momčad koju vodi Cesc Fàbregas dolazi na San Siro nakon poraza od Fiorentine 2-1, što im je druga uzastopna utakmica bez pobjede u prvenstvu. Zbog toga su pali na sedmo mjesto, no Como je ove sezone pokazao da se može nositi s najjačima, a posebno su opasni na gostovanjima.

Veliki hendikep za goste bit će izostanak bivšeg napadača Milana, Álvara Morate, koji je suspendiran. Uz njega, zbog ozljeda nema ni Edoarda Goldanige i Assanea Diaa. Očekuje se da će napad predvoditi Grk Tasos Douvikas, dok će glavna prijetnja iz drugog plana biti talentirani Nico Paz i Martin Baturina.