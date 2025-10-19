20'

Uspavana utakmica na San Siru, ali eto malo uzbuđenja. Modrić je izveo slobodnjak i ubacio u šesnaesterac. Lopta se odbila pa stigla do Pavlovića koji je bio sam u petercu. Srpski stoper pucao je iz voleja nakon okreta, ali je iz neposredne blizine prebacio gol!

Bila je to najbolja šansa na utakmici do sada.