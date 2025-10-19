Milan se nalazi na četvrtom mjestu na tablici i pobjeda bi ga vratila na vrh tablice Serie A dok se Fiorentina nada čudu i prvoj pobjedi ove sezone u Serie A
UŽIVO Milan - Fiorentina 0-0: Modrić protiv Pongračića lovi povratak na vrh, Džeko na klupi
Uspavana utakmica na San Siru, ali eto malo uzbuđenja. Modrić je izveo slobodnjak i ubacio u šesnaesterac. Lopta se odbila pa stigla do Pavlovića koji je bio sam u petercu. Srpski stoper pucao je iz voleja nakon okreta, ali je iz neposredne blizine prebacio gol!
Bila je to najbolja šansa na utakmici do sada.
Leao je čekao i čekao, rolao loptu skoro do gol aut linije, ali Pongračić se nije dao prevariti. Sjajno je zaustavio zvijezdu Milana i blokirao povratnu u sredinu.
Luka je spasio nešto lošije dodavanje Riccija nakon čega je Saelemaekers tražio Fofanu u sredini. Fiorentina se dobro obranila.
Prethodno je Pongračić imao smirenu obrambenu reakciju kada je vratio loptu De Gei.
Napad Milana dobro je tekao preko Modrića koji je lijepo proigrao Saelemaekersa, danas u ulozi Pulišića. Belgijac je krenuo u dribling, ali ga je srušio branič 'viola'.
Uslijedio je ubačaj Bartesaghija u sredinu iako je uz loptu bio i Modrić, tamo je Tomori pucao visoko preko gola.
Sudac Livio Marinelli dao je znak za početak i krenula je utakmica na San Siru.