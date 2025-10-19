Obavijesti

UŽIVO Milan - Fiorentina 0-0: Modrić protiv Pongračića lovi povratak na vrh, Džeko na klupi

Piše Boris Trifunović,
Foto: Daniele Mascolo

Milan se nalazi na četvrtom mjestu na tablici i pobjeda bi ga vratila na vrh tablice Serie A dok se Fiorentina nada čudu i prvoj pobjedi ove sezone u Serie A

Live
7. kolo Serie A 20:45 , San Siro, Milano
Milan
0 : 0
Fiorentina
20'

Uspavana utakmica na San Siru, ali eto malo uzbuđenja. Modrić je izveo slobodnjak i ubacio u šesnaesterac. Lopta se odbila pa stigla do Pavlovića koji je bio sam u petercu. Srpski stoper pucao je iz voleja nakon okreta, ali je iz neposredne blizine prebacio gol!

Bila je to najbolja šansa na utakmici do sada.

12'

Leao je čekao i čekao, rolao loptu skoro do gol aut linije, ali Pongračić se nije dao prevariti. Sjajno je zaustavio zvijezdu Milana i blokirao povratnu u sredinu.

8'

Luka je spasio nešto lošije dodavanje Riccija nakon čega je Saelemaekers tražio Fofanu u sredini. Fiorentina se dobro obranila.

Prethodno je Pongračić imao smirenu obrambenu reakciju kada je vratio loptu De Gei.

5'

Napad Milana dobro je tekao preko Modrića koji je lijepo proigrao Saelemaekersa, danas u ulozi Pulišića. Belgijac je krenuo u dribling, ali ga je srušio branič 'viola'.

Uslijedio je ubačaj Bartesaghija u sredinu iako je uz loptu bio i Modrić, tamo je Tomori pucao visoko preko gola.

1'

Sudac Livio Marinelli dao je znak za početak i krenula je utakmica na San Siru.

