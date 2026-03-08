UŽIVO Milan - Inter: Stigli su početni sastavi! Modrić starta

NAJAVA SUSRETA

U sklopu 28. kola talijanske Serie A na rasporedu je drugi ovosezonski derbi između gradskih rivala Intera i Milana. Utakmica na stadionu Giuseppe Meazza počinje u 20.45 sati. Popularni 'Derby della Madonnina' ima i hrvatski pečat, u dresu Milana nastupit će Luka Modrić, a u dresu 'nerazzurrija' igra Petar Sučić.

Iako je Inter neočekivano ispao od Bodø/Glimt u nokaut rundi doigravanja u Ligi prvaka (ukupnih 5-2), u talijanskom prvenstvu uvjerljivo drže prvo mjesto na tablici s 67 bodova. Njihov gradski rival zaostaje s 57 bodova.

- To je derbi i svi znamo što on predstavlja za dvije jake momčadi iz istog grada, obje s velikim ambicijama. Moramo graditi na svemu što smo do sada dobro napravili, ostati konkurentni i igrati najbolje što možemo kako bismo pokazali rast koji smo demonstrirali u posljednjih nekoliko mjeseci - rekao je uoči utakmice trener Intera Cristian Chivu.

Kod Intera, upitan je nastup Marcusa Thurama, a s utakmice će izostati Lautaro Martínez. Luka Modrić očekuje se u početnoj postavi.

- Uvijek je jedinstvena i posebna utakmica, za igrati i gledati je. Bit će to sjajna sportska večer u kojoj će prvo mjesto osvojiti drugo. U igri su tri boda koja uvijek nose istu težinu. Očekujem da će to biti uravnotežena i uzbudljiva utakmica u kojoj ćemo morati obratiti pažnju na detalje. Jedino što možemo učiniti je igrati u trenutku i vidjeti kakav će rezultat biti - rekao je trener Milana Massimiliano Allegri.