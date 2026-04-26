34. KOLO SERIE A

UŽIVO Milan - Juventus: Modrić od prve protiv rivala iz Torina!

Piše 24 sata,
Milan i Juventus u nedjelju navečer na San Siru igraju jedan od najvažnijih derbija sezone. Dok domaćini traže izlaz iz golgeterske krize svojih zvijezda, gosti iz Torina jure prema drugom mjestu ljestvice

34. kolo Serie A 20.45 , San Siro
POČETNE POSTAVE

Milan (3-5-2): Maignan - Pavlović, Gabbia, Tomori - Bartesaghi- Rabiot, Modrić, Fofona. Saelemakers - Leao, Pulišić 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - McKennie, Locatelli, Thuram, Cambasio - Canceicao, Boga - David

GDJE GLEDATI

Utakmicu možete pratiti na programu Arene Sport 1 od 20.45 sati.

NAJAVA

Juventus pod Lucianom Spallettijem bilježi sjajne rezultate i drži četvrto mjesto, a pobjedom nad Milanom može skočiti na drugu poziciju. 'Bianconeri' su u pet od zadnjih šest utakmica sačuvali mrežu, dok od Milana nisu primili gol u čak pet uzastopnih ligaških ogleda.

Domaći trener Massimiliano Allegri ima muke s napadom; zvijezde Pulisic i Leao su izvan forme, pa bi priliku mogli dobiti Nkunku ili Fullkrug. Poseban motiv imat će Adrien Rabiot, koji nakon 157 nastupa za Juventus sada predvodi vezni red Milana.

Gosti stižu gotovo kompletni, predvođeni raspucanim Kenanom Yildizom koji je ove sezone već zabio 16 golova.

