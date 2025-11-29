Obavijesti

Sport

Komentari 3
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Milan - Lazio 0-0: Uf! Gosti zamalo došli do vodstva

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Milan - Lazio 0-0: Uf! Gosti zamalo došli do vodstva
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Milan je nakon 12 kola druga momčad prvenstva s 25 bodova, dva manje od prvoplasirane Rome, dok je Lazio na osmom mjestu s 18 bodova. Prijenos utakmice je na Areni Sport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
13. kolo Serie A 20.45 , San Siro, Milano
Milan
0 : 0
Lazio
Sortiranje događaja
42'

Evo prve opasne šanse Milana! Lopta je nakon ubačaja s boka i prebačene lopte glavom došla do Tomorija, a on je pucao snažno, ali neprecizno. 

40'

I dalje traje šahovska partija na San Siru. Teško je naći uzbuđenja u ovom prvom poluvremenu, izuzev dvije šanse Lazija, nije se puno toga događalo. 

36'

Rabiot je napravio prekršaj na Bašiću. 

32'

Evo dobre prilike za Lazio! Zaccagni je prošao po strani i pucao, ali Maignan je zatvorio bliži kut. 

31'

Evo prvih zvižduka na San Siru, navijači nisu zadovoljni prezentacijom Milana. 

Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025