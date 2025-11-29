Milan je nakon 12 kola druga momčad prvenstva s 25 bodova, dva manje od prvoplasirane Rome, dok je Lazio na osmom mjestu s 18 bodova. Prijenos utakmice je na Areni Sport 1
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Milan - Lazio 0-0: Uf! Gosti zamalo došli do vodstva
Live
Milan
0 : 0
Lazio
Sortiranje događaja
42'
Evo prve opasne šanse Milana! Lopta je nakon ubačaja s boka i prebačene lopte glavom došla do Tomorija, a on je pucao snažno, ali neprecizno.
40'
I dalje traje šahovska partija na San Siru. Teško je naći uzbuđenja u ovom prvom poluvremenu, izuzev dvije šanse Lazija, nije se puno toga događalo.
36'
Rabiot je napravio prekršaj na Bašiću.
32'
Evo dobre prilike za Lazio! Zaccagni je prošao po strani i pucao, ali Maignan je zatvorio bliži kut.
31'
Evo prvih zvižduka na San Siru, navijači nisu zadovoljni prezentacijom Milana.
Preporučeni članci
${content}