UŽIVO Milan - Napoli: Modrić počinje veliki derbi na San Siru

NAJAVA

Veliki derbi petog kola talijanske Serie A u 20.45 igraju Milan i Napoli na San Siru. Utakmica od velikog značaja za jedne i za druge jer se Napoli može dodatno odvojiti od Juventusa na vrhu tablice, a Milan se pobjedom može izjednačiti s Napolijem na prvom mjestu. Očekuje se da će Luka Modrić započeti utakmicu u sastavu Milana nakon što je odmarao u utakmici protiv Leccea u Kupu.

Milan je na otvaranju sezone doživio šokantan poraz od Cremonesea, ali se vrlo brzo stabilizirao i nanizao tri pobjede za redom u prvenstvu te jednu u Kupu. Luka Modrić je u ligi nezamjenjiv za Milan te je do sada jednom asistirao i jednom zabio, a taj gol donio je sva tri boda Milanu protiv Bologne. Polako se uigrava momčad Maxa Allegrija te na terenu izgleda sve bolje, a hrvatski veznjak također podiže formu. U sastavu Milana neće biti Jasharija, a Leao je upitan te se još ne zna hoće li igrati.

- Njegove momčadi su uvijek dobro organizirane i on zna kako posložiti momčad da bude odlična prema naprijed i čvrsta u obrani. Jako je teško zabiti njegovoj momčadi, tako je bilo kada je trenirao Juventus i Inter, a tako je i sada - rekao je Allegri o Antoniju Conteu uoči susreta.

Napoli je furiozno krenuo u sezonu i pokazao kako ga ove sezone jedino zanima obrana naslova. Četiri pobjede u četiri utakmice u ligi, ali im sada slijedi prvi pravi derbi u prvenstvu. U Ligi prvaka Napoli je izgubio od Cityja, ali je vratio samopouzdanje pobjedom od 3-2 protiv Pise u četvrtom kolu. Kevin De Bruyne predvodi momčad iz Napulja, a dobro igra i Rasmus Hojlund koji je stigao iz Manchester Uniteda. Tu je i dalje najbolji igrač talijanske lige prošle sezone Scott McTominay te se očekuje prava utakmica u gradu mode.

Po kladionicama Milan je favorit te je na njega koeficijent 2,25, dok je na pobjedu Napolija 4,00.