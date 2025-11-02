UŽIVO Milan - Roma: Modrić u prvih 11, derbi kola na San Siru!

NAJAVA

Od 20:45 sati na San Siru sastaju se Milan i Roma u sklopu 10. kola talijanske Serie A. Gostujuća momčad je trećeplasirana na tablici s 21 bodom dok su 'rossoneri' na četvrtom mjestu s tri boda zaostatka.

Momčad Massimiliana Allegrija (58) u zadnjem kolu domaćeg prvenstva izvukla je remi protiv Atalante, a prije toga su remizirali s Pisom 2-2. Jedan od glavnih aduta 'rossonera' je Luka Modrić (40) kojeg talijanski mediji neprestano hvale, a trener Allegri ga stavljao u prvih 11 u svakoj prvenstvenoj utakmici do sada.

- Izgubili smo nekoliko igrača nakon reprezentativne pauze, ali takve stvari se događaju. Oporavili smo se i očekujemo sjajnu, ali tešku utakmicu. Roma je primila vrlo malo golova, dok smo mi primili nekoliko u posljednjih nekoliko utakmica. Moramo promijeniti taj obrazac - rekao je trener Milana.

Roma je, s druge strane, u posljednjem kolu slavila protiv Parme 2-1. Momčad Giana Piera Gasperinija (67) pokazuje konzistentnost kroz prvenstvo, na što ukazuje podatak da je ostvarila sedam pobjeda u posljednjih devet utakmica u Serie A. Roma ima dvojicu jakih argentinskih napadača Dybalu i Souléa, a jedini igrači koji neće igrati su Angeliño i Ferguson koji je van terena zbog ozljede koljena u prošloj utakmici.

- Idemo na San Siro kako bismo se natjecali s Milanom, visokokvalitetnom momčadi koja je tijekom prijelaznog roka dovela niz vrlo dobrih igrača u svoje redove. Igranje u ovakvoj utakmici je sjajna prilika. Modrića nije lako pokriti, ali dat ćemo sve od sebe - rekao je trener Rome uoči utakmice.

Prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1.