Obavijesti

Sport

Komentari 0
OD 12.30 SATI

UŽIVO Milan - Verona: Modrić protiv Bradarića! Evo i sastava

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Milan - Verona: Modrić protiv Bradarića! Evo i sastava
Foto: Daniele Mascolo

Od 12.30 počinje prvi dvoboj 17. kola talijanske Serie A u kojemu Milan dočekuje Veronu na San Siru. Prijenos je na kanalu Arena Sport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
17. kolo Serie AA 12.30 , San Siro
Milan
:
Verona
Sortiranje događaja
SASTAVI

Milan (3-5-2):

Maignan - Tomori, De Winter, Pavlović - Alexis, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi - Pulišić, Nkunku

Verona (3-5-2):

Montipo - Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap - Oyegoke, Niasse, Al Musrati, Bernede, Bradarić - Giovane, Mosquera

NAJAVA SUSRETA

Prvi susret 17. kola talijanske Serie A Milan dočekuje Veronu na San Siru od 12.30 sati. Milan je u borbi za naslov, ima bod manje od gradskog rivala Intera koji je prvi na tablici dok se s druge strane Verona nalazi na dnu tablice i 18. mjestu s 12 bodova. 

U posljednjih mjesec dana 'rossoneri' su u četiri utakmice slavili samo jednom, protiv Torina 3-2. Uz jednu pobjedu, imali su jedan remi protiv Sassuola 2-2 i dva poraza, od Napolija 2-0 i u Kupu 1-0. Dvoboj protiv jedne od posljednjih momčadi na tablici je savršena prilika da se Milan vrati u pobjednički niz koji bi mu uvelike pomogao u borbi za naslov. 

Igrači su imali deset dana pauze, koliko je prošlo od posljednje utakmice u Superkupu protiv Napolija. Luka Modrić u igru je ušao u drugom poluvremenu, a trener Massimiliano Allegri dao mu je zadnjih 15 minuta. 

Verona je imala više pauze, zadnju utakmicu imali su prije dva tjedna, a prije odlaska na pauzu ostvarili su dvije pobjede. Bili su bolji od Atalante 3-1, a slavili su i protiv Fiorentine 2-1.

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025