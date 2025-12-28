UŽIVO Milan - Verona: Modrić protiv Bradarića! Evo i sastava

NAJAVA SUSRETA

Prvi susret 17. kola talijanske Serie A Milan dočekuje Veronu na San Siru od 12.30 sati. Milan je u borbi za naslov, ima bod manje od gradskog rivala Intera koji je prvi na tablici dok se s druge strane Verona nalazi na dnu tablice i 18. mjestu s 12 bodova.

U posljednjih mjesec dana 'rossoneri' su u četiri utakmice slavili samo jednom, protiv Torina 3-2. Uz jednu pobjedu, imali su jedan remi protiv Sassuola 2-2 i dva poraza, od Napolija 2-0 i u Kupu 1-0. Dvoboj protiv jedne od posljednjih momčadi na tablici je savršena prilika da se Milan vrati u pobjednički niz koji bi mu uvelike pomogao u borbi za naslov.

Igrači su imali deset dana pauze, koliko je prošlo od posljednje utakmice u Superkupu protiv Napolija. Luka Modrić u igru je ušao u drugom poluvremenu, a trener Massimiliano Allegri dao mu je zadnjih 15 minuta.

Verona je imala više pauze, zadnju utakmicu imali su prije dva tjedna, a prije odlaska na pauzu ostvarili su dvije pobjede. Bili su bolji od Atalante 3-1, a slavili su i protiv Fiorentine 2-1.