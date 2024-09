Dalić: 'Ovo što smo mi radili bilo je svjetsko čudo!' Modrića pitali hoće li igrati na SP-u...

Hrvatska je prije tri mjeseca prvi put u povijesti pobijedila Portugal (2-1) i to na njegovom terenu. Bila je to posljednja pripremna utakmica uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj, a taj trijumf napunio je samopouzdanjem 'vatrene' i nametnuo pred njih ogromna očekivanja hrvatskih navijača. Nažalost, podbacili su u Njemačkoj i nisu uspjeli proći niti skupinu. Portugalci su se probili do četvrtfinala gdje su ispali od Francuske.

Pokretanje videa... 00:51 Dalićev motivacijski govor | Video: Ante Buškulić/24sata

Susreli smo se prije Eura, a sada ćemo međusobnim susretom započeti novi ciklus nakon Eura. Hrvatska u četvrtak u Lisabonu igra protiv Portugala u prvom kolu Lige nacija. Zlatko Dalić na raspolaganju nema Marcela Brozovića i Domagoja Vidu koji su se umirovili te čak četvoricu igrača koji su otpali zbog ozljeda.

A kakva su razmišljanja u hrvatskom taboru uoči prve utakmice nakon Eura, otkrili su na press konferenciji izbornik Dalić i Luka Modrić.

Prvi je na pitanja odgovarao hrvatski kapetan.

Luka Modrić

Luka, početak je novog ciklusa, kakav je pogled na Euro i očekivanja za Ligu nacija?

- Euro nije završio kako smo očekivali. Prvi cilj bio je prolazak grupe, imali smo velika očekivanja s pravom. Razumljivo mi je da se stvorila velika euforija kod ljudi i kod nas, nekad u nogometu stvari ne idu kako želimo. Dali smo sve od sebe, što je najbitnije i nekad ne ide k svi želimo, to je iza nas. Nadam se da smo izvukli pouke i pred nama je novo natjecanje. U Ligi nacija smo bili finalisti, sigurno da imamo sami od sebe velika očekivanja, želimo odigrati dobar turnir ili ovu grupu. Nadamo se da možemo doći do Final Foura. I da se još više igrača isprofilira i da se nametnu kroz ovo natjecanje za ono što nas čeka u budućnosti.

Jeste se lomili nakon Eura i što vas je motiviralo da nastavite dalje?

- Nije bitno koliko sam se lomio, bitno je da sam tu. Ja sam i dalje motiviran kao na početku, imam veliku želju. Meni je najveći ponos i želja bila igrati za Hrvatsku, sretan sam što sam i dalje tu. Izbornik me želi, savez i suigrači su sretni. To je ono zašto sam i dalje tu, mislim da mogu pomoći i tu sam za sve što treba.

Hoćeš li igrati na sljedećem Svjetskom prvenstvu?

- Daleko je to. U mojim godinama ne želim planirati, vidjet ćemo. Iz ove perspektive ne znam koliko je to realno. Treba ići utakmicu po utakmicu. Želja je odraditi što bolje Ligu nacija, pa ćemo vidjeti što dalje. Ne znam koliko je realno, treba slušati tijelo i vidjeti kako se osjećaš.

Koga biste izdvojili iz portugalske reprezentacije?

- Portugal ima vrhunske igrače koji igraju u najvećim klubovima. Znamo ih sve i koliko su dobri, ne bih izdvajao nikoga, ali zna se koji su to igrači. Osim Cristiana, igrač koji mi se najviše sviđa je Bernardo Silva koji je baš po mom guštu.

Kakva je budućnost hrvatske reprezentacije?

U reprezentaciji ima dosta talentiranih igrača koji mogu biti nositelji u budućnosti kao što smo mi bili kada smo dolazili. Čarli, Dudu, ja, Brozović poslije. Sigurno da ima talenta i kada s okružen mlađim igračima, čine te mladim i tjeraju te da daješ sve od sebe i boriš se s njima. Meni to dobro dođe jer sam kompetitivan. Imamo lijepu perspektivu, tu smo mi stariji da im pomognemo da stasaju u nositelje. To je normalan proces, ali mi nismo zemlja kao velike da to ide preko noći, nemamo mi milijun igrača da se možemo samo tako rješavati nekih igrača. Nije to jednostavno, nemamo bazu kao druge reprezentacije. Ovi igrači koji su tu imaju veliku kvalitetu i nadam se da će u budućnosti donijeti Hrvatskoj dosta sreće i uspjeha kao što smo mi radili zadnjih godina.

Zlatko Dalić

Kakvo je stanje u kadru uoči Portugala?

- Kod nas je puno upitnika jer je bilo dosta ozljeda. Odradili smo dva dobra treninga, vidjet ćemo kako će to izgledati. Svi su igrači zdravi, nekih velikih problema nije bilo. Pokušat ćemo dati maksimum protiv velikog protivnika, veliki izazov i novo slaganje. Treba vremena da sve mlade ukomponiramo, nije lako da to složimo na brzinu. Čeka nas teška utakmica. Pokušat ćemo sutra jedan sistem, u Osijeku drugi pa ćemo vidjeti gdje smo.

Prije tri mjeseca Hrvatska je pobijedila Portugal.

- To je bila prijateljska utakmica, glavna proba za nas uoči Eura. Možda nas je malo i zavarala. Ovo je utakmica s većim značenjem. Bit će drugačije s obje strane u četvrtak.

Kakva su očekivanja od reprezentacije u novom ciklusu?

- Uvijek sam optimist i vjerujem u ovu reprezentaciju. Ali teško da možemo ponavljati stvari koje smo radili u zadnjih sedam godina. To je bilo svjetsko čudo. Osvojili smo tri medalje. Za nas je najvažnije da smo na svim velikim natjecanjima. Nisam zabrinut, ali treba vremena. Ne možemo odmah posložiti reprezentaciju.

Hoćete li probati neke nova stvari u sljedeće dvije utakmice?

- Uvijek je cilj rezultat, ali moramo iskušati neke sisteme igre. Pokušat ćemo dati šansu brojnim igračima. Ali primarni cilj je rezultat. Htio bih da osvojimo skupinu, da budemo što bolji kako bismo imali dobar ždrijeb.