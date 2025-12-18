UŽIVO Napoli - Milan: Modrić na klupi! Pogledajte oba sastava

NAJAVA

Nogometaši Napolija i Milana sastaju se od 20 sati u polufinalu Superkupa Italije. Igra se u Riyadhu u Saudijskoj Arabiji, a drugi polufinalni par čine Bologna i Inter.

Ove dvije momčadi već su se susrele ove sezone u 5. kolu Serie A kada je Milan slavio 2-1 na San Siru. Trenutačno je Milan drugi u talijanskom prvenstvu sa 32 boda, dok je Napoli treći s bodom manje, tako da se i u Superkupu očekuje izjednačen i uzbudljiv dvoboj.

Luka Modrić najavljen je u prvih 11 kod Milana, trebao bi se naći u srcu veznog reda zajedno s Rabiotom i Loftus-Cheekom. Hrvat je za "crveno-crne" odigrao 17 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije.

Milan je prema kladionicama blagi favorit za pobjedu s koeficijentom 2,85, dok je na Napoli tečaj 3. Na neriješen rezultat koeficijent iznosi 3,2. Utakmicu sudi Luca Zufferli, a prijenos je na Areni Sport 2.