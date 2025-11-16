UŽIVO Naši slalomaši otvaraju sezonu Skijaškog kupa u Leviju

NAJAVA

Nakon što su jučer skijašice odradile svoj slalomski nastup u Leviju, danas na stazu izlaze skijaši. Hrvatska ima četiri predstavnika Samuela Kolegu, Filipa Zubčića, Istoka Rodeša i Tvrtka Ljutića. Kolega je prošle sezone ostvario najbolji rezultat u slalomu kada je završio na devetom mjestu. Prvi će na stazu Samuel Kolega sa startnim brojem 14, Zubčić starta 21., Rodeš 33., a Tvrtko Ljutić ima visoki startni broj 73.

- Ja se osobno dobro osjećam, tu smo došli prije tri dana, dva dana smo skijali, bilo je super, da se malo naviknemo na temperaturu i na klimu. Staza je super. Stazu u Leviju stvarno dobro znamo, tu smo svi puno puta skijali i puno puta trenirali, prošle godine su bili dobri rezultati - rekao je Kolega uoči utrke.

Drugi najbolji rezultat u slalomu prošle sezone ostvario je Filip Zubčić koji je završio na desetom mjestu.

- Osjećam se dobro, solidan sam na skijama. Levi nam je uvijek bila draga staza tako da se veselim utrci i nadam se dobrim rezultatima - rekao je Zubčić.

- Osjećam se dobro i nadam se krenuti tamo gdje sam stao prošle godine. Staza izgleda dobro, izgleda sve spremno i vjerujem da će biti sve kako treba - izjavio je Istok Rodeš.

Najmlađi predstavnik je Tvrtko Ljutić koji je do sada vozio samo 6 utrka u Svjetskom kupu, a ovo mu je prvi slalom u Leviju.

Prva vožnja je na rasporedu u 10 sati, a druga u 13 sati, uz prijenos na HRT 2.