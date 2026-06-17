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IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Navijači se već spremaju za spektakl protiv Engleza

Piše Josip Tolić, Domagoj Vugrinović, Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,
UŽIVO Navijači se već spremaju za spektakl protiv Engleza
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SP 2026 Navijači oko stadiona uoči susreta Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Navijači se ne okupljaju samo u Dallasu, već i diljem hrvatskih gradova, gdje organizirano prate nastup hrvatske reprezentacije

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Atmosfera na Cvjetnom trgu u Zagrebu uoči utakmice VIDEO
Atmosfera na Cvjetnom trgu u Zagrebu uoči utakmice | Video: Luka Safundžić/24sata
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Pratite okupljanje navijača 18 sati , Dallas, SAD
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ATMOSFERA IZ DALLASA

Pogledajte kako to izgleda nekoliko sati uoči utakmice ispred stadiona AT&T.

24sata
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
24sata
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
24sata
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
24sata
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
24sata
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
NAJAVA

Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Protivnik joj je Engleska, a utakmica u Dallasu počinje u 22 sata. Hrvatski navijači već su jučer stvorili sjajnu atmosferu na Paradi hrvatsko-američkog prijateljstva. Okupilo se mnoštvo ljudi, a kockice su preplavile ulice teksaškoga grada. Na drugom dijelu SAD-a, na istočnoj obali, u New Yorku navijači su razvili i najveću navijačku zastavu. Sve je to bilo samo uvertira u veliku utakmicu. Prema američkom vremenu utakmica počinje u 15 sati, a pjesma gradom odzvanja još od ranoga jutra. Sve je spremno za spektakl.

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