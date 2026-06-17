UŽIVO Navijači se već spremaju za spektakl protiv Engleza

Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Protivnik joj je Engleska, a utakmica u Dallasu počinje u 22 sata. Hrvatski navijači već su jučer stvorili sjajnu atmosferu na Paradi hrvatsko-američkog prijateljstva. Okupilo se mnoštvo ljudi, a kockice su preplavile ulice teksaškoga grada. Na drugom dijelu SAD-a, na istočnoj obali, u New Yorku navijači su razvili i najveću navijačku zastavu. Sve je to bilo samo uvertira u veliku utakmicu. Prema američkom vremenu utakmica počinje u 15 sati, a pjesma gradom odzvanja još od ranoga jutra. Sve je spremno za spektakl.