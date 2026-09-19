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UŽIVO Newcastle - Hull City 2-0: Šok za Jakirovića na početku! Primili dva ekspresna gola...

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Newcastle - Hull City 2-0: Šok za Jakirovića na početku! Primili dva ekspresna gola...
Foto: Ian Hodgson
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Nogometaše Hull Cityja danas od 16 sati čeka gostovanje kod Newcastlea u petom kolu engleske Premier lige. Prijenos je na Arena Sport 1

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Live
5. kolo Premier lige 16.00 , St James Park, Newcastle
Newcastle
3' Willock 7' Hall
2 : 0
Hull City
Sortiranje događaja
16'

Kakva propuštena prilika za Hull! Belloumi je ponovno bio na lopti, bio je ispred Horničeka koji je zamalo napravio grešku, ali se spasio. 

13'

Pokušao je sada Belloumi ubaciti s desne strane u peterac, ali tamo nije bilo nikog od njegovih suigrača. 

7'

GOOL! Još jedan šok za Jakirovićevu momčad. Mrežu Tzolakisa probio je Hall koji je pogodio suprotni kut. 

3'

GOOL! Šok za Hull na početku susreta! Nakon blokiranog šuta, Ajayi nije dobro ispucao loptu, Newcastle je ušao u kazneni prostor Hulla. Barnes je podvalio Willocku, a on je s 10 metara s lijeve strane pucao u prvi kut i matirao Tzolakisa za vodstvo.

1'

Počela je utakmica.

Komentari 1

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