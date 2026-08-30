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UŽIVO Nizozemska - Hrvatska: Počeo je susret i lov na Svjetsko

Piše Jakov Drobnjak,
UŽIVO Nizozemska - Hrvatska: Počeo je susret i lov na Svjetsko
Foto: Josko Herceg
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Hrvatska nakon dominantne pobjede protiv Latvije ide u goste Nizozemskoj gdje joj pobjeda praktički donosi Svjetsko prvenstvo. Ako Izrael dobije Litvu, pirči je kraj. Prijenos je na Arenisport 1

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Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u košarci 14.30 , Nizozemska
Nizozemska
12 : 9
Hrvatska
Sortiranje događaja
5'

Badžim odgovorio tricom, izjednačili su Nizozemci na 9-9. Malo je problem skok u obrani i kaznili su to Nizozemci. Must je pogodio tricu za 12-9. Zubac zakucao fenomenalno za 12-11. Domaći jako precizni.

3'

Šarić je sjajan na početku, zabio s poludistance. Keller zabio tricu, 7-6 za domaće.

2'

Zubac lijepo položio pod košem, uzvratili Nizozemci, a onda pogađa Šarić. 4-2 na startu za naše.

1'

Počela je utakmica! Petorka Hrvatske je Smith, Badžim, Šarić, Hezonja i Zubac. Zubac dobio skok.

GLEDAO SE HRGA

Hrvatski košarkaši pratili su fenomenalan meč Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume u kojem je hrvatski borac postao IBF-ov svjetski prvak. Mario Hezonja dao je podršku Hrgi.

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