Nizozemska i Japan otvaraju nastup u skupini F Svjetskog prvenstva susretom u Dallasu u nedjelju navečer. Oranje ulazi kao favorit, no Japan dolazi u sjajnoj formi nakon šest uzastopnih pobjeda
UŽIVO Nizozemska - Japan: Evo početnih sastava. 'Oranje' love nedostižni naslov, Japan u formi
Stigle su početne postave uoči utakmice.
Nizozemska: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - F. De Jong, Gravenberch, Reijnders - Malen, Summerville, Gakpo
Japan: Suzuki - Taniguchi, Watanabe, Ito - Kamada, Sano, Nakamura, Maeda, Doan, Kubo - Ueda
Prijenos utakmice možete gledati na programu HRT2.
Nizozemska nikada nije osvojila svjetski naslov unatoč tri finalna nastupa 1974., 1978. i 2010. godine. Ronald Koeman, koji je 1994. bio kapetan Oranjea na SP-u u SAD-u, sada kao izbornik predvodi momčad na još jedno sjevernoameričko Svjetsko prvenstvo. Nizozemska je neporažena u 16 uzastopnih utakmica grupne faze SP-a od 1994., no forma uoči turnira nije bila uvjerljiva, izgubili su od Alžira i jedva prošli kroz kvalifikacije.
Japan ulazi u svoje osmo uzastopno Svjetsko prvenstvo u izvrsnoj formi. Slavili su u šest uzastopnih prijateljskih utakmica, pobijedivši usput Brazil i Englesku. U kvalifikacijama su zabili čak 54 gola i primili samo tri, što govori o organizaciji i kvaliteti Moriyasuove momčadi. Na SP-u u Kataru 2022. šokirali su Njemačku i Španjolsku, a ispali su tek na penale protiv Hrvatske u osmini finala.
Ovo je tek drugi međusobni susret na Svjetskom prvenstvu, prethodni je bio 2010. kada je Nizozemska pobijedila 1-0. Pobjednik ove utakmice napravit će veliki korak prema prolazu iz skupine F u kojoj su još Švedska i Tunis.