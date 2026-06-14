UŽIVO Nizozemska - Japan: Evo početnih sastava. 'Oranje' love nedostižni naslov, Japan u formi

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Nizozemska nikada nije osvojila svjetski naslov unatoč tri finalna nastupa 1974., 1978. i 2010. godine. Ronald Koeman, koji je 1994. bio kapetan Oranjea na SP-u u SAD-u, sada kao izbornik predvodi momčad na još jedno sjevernoameričko Svjetsko prvenstvo. Nizozemska je neporažena u 16 uzastopnih utakmica grupne faze SP-a od 1994., no forma uoči turnira nije bila uvjerljiva, izgubili su od Alžira i jedva prošli kroz kvalifikacije.

Japan ulazi u svoje osmo uzastopno Svjetsko prvenstvo u izvrsnoj formi. Slavili su u šest uzastopnih prijateljskih utakmica, pobijedivši usput Brazil i Englesku. U kvalifikacijama su zabili čak 54 gola i primili samo tri, što govori o organizaciji i kvaliteti Moriyasuove momčadi. Na SP-u u Kataru 2022. šokirali su Njemačku i Španjolsku, a ispali su tek na penale protiv Hrvatske u osmini finala.

Ovo je tek drugi međusobni susret na Svjetskom prvenstvu, prethodni je bio 2010. kada je Nizozemska pobijedila 1-0. Pobjednik ove utakmice napravit će veliki korak prema prolazu iz skupine F u kojoj su još Švedska i Tunis.