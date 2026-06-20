UŽIVO Njemačka - O. Bjelokosti: Pobjednici iz prvog kola bore se za vrh. Europa igra protiv Afrike

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Njemačka i Obala Bjelokosti večeras igraju derbi skupine E na Svjetskom prvenstvu, a pobjednik će napraviti odlučujući korak prema šesnaestini finala. Nijemci su u prvom kolu ostvarili najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg turnira, svladavši Curaçao sa 7:1, dok je Obala Bjelokosti s minimalnih 1:0 bila bolja od Ekvadora.

Momčad Juliana Nagelsmanna pokazala je veliku napadačku moć predvođena zvijezdama poput Jamala Musiale, Floriana Wirtza i Kaija Havertza, no iz njemačkog tabora upozoravaju da ih sada čeka znatno zahtjevniji suparnik.

Obala Bjelokosti oslanja se na čvrstu obranu, snažan vezni red i brzinu igrača poput Nicolasa Pépéa te je protiv Ekvadora pokazala da zna pobjeđivati i kada nije favorit.

Iako je Njemačka favorit na papiru, očekuje se mnogo izjednačeniji dvoboj nego što je bio njezin susret s Curaçaom. Ulog je velik jer će pobjeda sigurno osigurati prolazak u nokaut-fazu, a možda i prvo mjesto u skupini E prije posljednjeg kola.