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OD 22.00 SATI

UŽIVO Njemačka - O. Bjelokosti: Pobjednici iz prvog kola bore se za vrh. Europa igra protiv Afrike

Piše 24sata,
UŽIVO Njemačka - O. Bjelokosti: Pobjednici iz prvog kola bore se za vrh. Europa igra protiv Afrike
Foto: Pedro Nunes

U drugom kolu skupine E sastaju se od 22 sata na BMO Field stadionu u Torontu Njemačka i Obala Bjelokosti. Bjelokošćani su slavili protiv Ekvadora (1-0), a Nijemci su deklasirali Curacao (7-1) u prvom kolu

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2. KOLO, SKUPINA E 22.00 , BMO Field, Toronto
Njemačka
:
Obala Bjelokosti
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POČETNI SASTAVI

Njemačka (4-2-3-1): Neuer - Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (C) - Pavlović, Nmecha - Wirtz, Musiala, Sane - Havertz

O. Bjelokosti (4-4-2): Fofana - Konan, Agbadou, Kossounou, Singo - Diomande, Sangare, Kessie (C), Diallo - Oulai, Bonny

NAJAVA

Njemačka i Obala Bjelokosti večeras igraju derbi skupine E na Svjetskom prvenstvu, a pobjednik će napraviti odlučujući korak prema šesnaestini finala. Nijemci su u prvom kolu ostvarili najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg turnira, svladavši Curaçao sa 7:1, dok je Obala Bjelokosti s minimalnih 1:0 bila bolja od Ekvadora.

Momčad Juliana Nagelsmanna pokazala je veliku napadačku moć predvođena zvijezdama poput Jamala Musiale, Floriana Wirtza i Kaija Havertza, no iz njemačkog tabora upozoravaju da ih sada čeka znatno zahtjevniji suparnik.

Obala Bjelokosti oslanja se na čvrstu obranu, snažan vezni red i brzinu igrača poput Nicolasa Pépéa te je protiv Ekvadora pokazala da zna pobjeđivati i kada nije favorit.

Iako je Njemačka favorit na papiru, očekuje se mnogo izjednačeniji dvoboj nego što je bio njezin susret s Curaçaom. Ulog je velik jer će pobjeda sigurno osigurati prolazak u nokaut-fazu, a možda i prvo mjesto u skupini E prije posljednjeg kola.

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