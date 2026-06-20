U drugom kolu skupine E sastaju se od 22 sata na BMO Field stadionu u Torontu Njemačka i Obala Bjelokosti. Bjelokošćani su slavili protiv Ekvadora (1-0), a Nijemci su deklasirali Curacao (7-1) u prvom kolu
UŽIVO Njemačka - O. Bjelokosti: Pobjednici iz prvog kola bore se za vrh. Europa igra protiv Afrike
Njemačka (4-2-3-1): Neuer - Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (C) - Pavlović, Nmecha - Wirtz, Musiala, Sane - Havertz
O. Bjelokosti (4-4-2): Fofana - Konan, Agbadou, Kossounou, Singo - Diomande, Sangare, Kessie (C), Diallo - Oulai, Bonny
Njemačka i Obala Bjelokosti večeras igraju derbi skupine E na Svjetskom prvenstvu, a pobjednik će napraviti odlučujući korak prema šesnaestini finala. Nijemci su u prvom kolu ostvarili najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg turnira, svladavši Curaçao sa 7:1, dok je Obala Bjelokosti s minimalnih 1:0 bila bolja od Ekvadora.
Momčad Juliana Nagelsmanna pokazala je veliku napadačku moć predvođena zvijezdama poput Jamala Musiale, Floriana Wirtza i Kaija Havertza, no iz njemačkog tabora upozoravaju da ih sada čeka znatno zahtjevniji suparnik.
Obala Bjelokosti oslanja se na čvrstu obranu, snažan vezni red i brzinu igrača poput Nicolasa Pépéa te je protiv Ekvadora pokazala da zna pobjeđivati i kada nije favorit.
Iako je Njemačka favorit na papiru, očekuje se mnogo izjednačeniji dvoboj nego što je bio njezin susret s Curaçaom. Ulog je velik jer će pobjeda sigurno osigurati prolazak u nokaut-fazu, a možda i prvo mjesto u skupini E prije posljednjeg kola.