UŽIVO Njemačka - Paragvaj: Stigli sastavi, Nagelsmann napokon dao priliku Undavu

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Njemačka je skupinu E završila na prvom mjestu zahvaljujući uvjerljivim pobjedama nad Curacaom i Obalom Bjelokosti s ukupno devet golova, no porazu od Ekvadora 1-2 u posljednjem kolu ostavio je upitnik nad formom 'mannschafta'.

Momčad Juliana Nagelsmanna i dalje nije u krugu favorita za naslov, a uz mogući susret s Francuskom u idućoj rundi, svaki novi korak bit će sve zahtjevniji.

Paragvaj je skupinu D završio treći, iza Australije po gol-razlici, ali si je osigurao prolaz kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. 'Bijelo-crveni' su do šesnaestine finala stigli pobjedom nad Turskom 1-0 i remijem 0-0 s Australijom, a jedini prethodni dvoboj s Njemačkom na Mundijalu bio je 2002., kad je Neuvilleov kasni gol odlučio u korist Nijemaca.

Paragvaj se vratio na Svjetsko prvenstvo po prvi put od 2010., kada je stigao do četvrtfinala. Nagelsmanna i momčad u ponedjeljak čeka zadatak koji nije smiju podcjenjivati.