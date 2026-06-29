Njemačka i Paragvaj igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u ponedjeljak, a Njemačka dolazi kao pobjednik Skupine E, dok je Paragvaj skupinu D završio na trećem mjestu, ali si osigurao prolaz kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
UŽIVO Njemačka - Paragvaj: Stigli sastavi, Nagelsmann napokon dao priliku Undavu
Stigli su sastavi!
Njemačka (4-2-3-1): Neuer - Brown, Tah, Rudiger, Kimmich - Pavlović, Nmecha - Wirtz, Havertz, Sane - Undav
Paragvaj (4-1-4-1): Gill - Alonso, Canale, Gomez, Cacares - Cubas - Enciso, Galarze, Bobadilla, Almiron - Avalos
Njemačka je skupinu E završila na prvom mjestu zahvaljujući uvjerljivim pobjedama nad Curacaom i Obalom Bjelokosti s ukupno devet golova, no porazu od Ekvadora 1-2 u posljednjem kolu ostavio je upitnik nad formom 'mannschafta'.
Momčad Juliana Nagelsmanna i dalje nije u krugu favorita za naslov, a uz mogući susret s Francuskom u idućoj rundi, svaki novi korak bit će sve zahtjevniji.
Paragvaj je skupinu D završio treći, iza Australije po gol-razlici, ali si je osigurao prolaz kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. 'Bijelo-crveni' su do šesnaestine finala stigli pobjedom nad Turskom 1-0 i remijem 0-0 s Australijom, a jedini prethodni dvoboj s Njemačkom na Mundijalu bio je 2002., kad je Neuvilleov kasni gol odlučio u korist Nijemaca.
Paragvaj se vratio na Svjetsko prvenstvo po prvi put od 2010., kada je stigao do četvrtfinala. Nagelsmanna i momčad u ponedjeljak čeka zadatak koji nije smiju podcjenjivati.