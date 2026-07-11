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ČETVRTFINALE

UŽIVO Norveška - Engleska: 'Tri lava' favoriti protiv 'vikinga'. Evo početnih sastava za dvoboj

Piše 24sata,
UŽIVO Norveška - Engleska: 'Tri lava' favoriti protiv 'vikinga'. Evo početnih sastava za dvoboj
Foto: IMAGO/Latin Sport Images/IMAGOSP
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Engleska i Norveška igraju četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Miamiju, a 'tri lava' ulaze kao favoriti s nizom od šest pobjeda u posljednjih sedam utakmica, dok je Norveška iznenadila sve srušivši Brazil u osmini finala

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SP 2026., ČETVRTFINALE 23.00 , SAD, Kanada i Meksiko
Norveška
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Engleska
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POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave uoči četvrtfinala. 

Norveška: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Schjelderup

Engleska: Pickford - Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane

NAJAVA

Engleska je do četvrtfinala stigla trijumfom nad Meksikom 3-2 na Azteci, s deset igrača, malim posjedom lopte i golovima Bellinghama. 'Tri lava' imaju šest pobjeda u posljednjih sedam nastupa i u svima su zabili najmanje dva gola.

No, europski protivnici bili su im kriptonit, pet od posljednjih šest ispadanja u nokaut fazi Mundijala dogodilo se upravo protiv europskih momčadi.

Norveška je do četvrtfinala stigla put koji nitko nije očekivao. 'Vikinzi' su u osmini finala srušili peterostruke prvake Brazil 2-1, a Haaland je iz ničega zabio u donji kut i donio jedno od najvećih iznenađenja ovog Mundijala.

Norveška na ovom turniru zabija i prima golove u svakoj utakmici, 12 postignutih i devet primljenih, no nikad nije pobijedila europsku momčad na Svjetskom prvenstvu niti postigla gol u posljednja četiri dvoboja s Engleskom.

Haaland sa sedam golova u četiri utakmice lovi rekord Jamesa Rodrigueza i Gerda Müllera, dok Tuchel poručuje da se njegova momčad zna nositi s pritiskom i očekivanjima.

Engleska vodi u međusobnim susretima sa sedam pobjeda prema dva, a pobjednik u polufinalu igra protiv boljeg iz dvoboja Argentine i Švicarske.

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