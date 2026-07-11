Engleska i Norveška igraju četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Miamiju, a 'tri lava' ulaze kao favoriti s nizom od šest pobjeda u posljednjih sedam utakmica, dok je Norveška iznenadila sve srušivši Brazil u osmini finala
UŽIVO Norveška - Engleska: 'Tri lava' favoriti protiv 'vikinga'. Evo početnih sastava za dvoboj
Stigle su početne postave uoči četvrtfinala.
Norveška: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Schjelderup
Engleska: Pickford - Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane
Engleska je do četvrtfinala stigla trijumfom nad Meksikom 3-2 na Azteci, s deset igrača, malim posjedom lopte i golovima Bellinghama. 'Tri lava' imaju šest pobjeda u posljednjih sedam nastupa i u svima su zabili najmanje dva gola.
No, europski protivnici bili su im kriptonit, pet od posljednjih šest ispadanja u nokaut fazi Mundijala dogodilo se upravo protiv europskih momčadi.
Norveška je do četvrtfinala stigla put koji nitko nije očekivao. 'Vikinzi' su u osmini finala srušili peterostruke prvake Brazil 2-1, a Haaland je iz ničega zabio u donji kut i donio jedno od najvećih iznenađenja ovog Mundijala.
Norveška na ovom turniru zabija i prima golove u svakoj utakmici, 12 postignutih i devet primljenih, no nikad nije pobijedila europsku momčad na Svjetskom prvenstvu niti postigla gol u posljednja četiri dvoboja s Engleskom.
Haaland sa sedam golova u četiri utakmice lovi rekord Jamesa Rodrigueza i Gerda Müllera, dok Tuchel poručuje da se njegova momčad zna nositi s pritiskom i očekivanjima.
Engleska vodi u međusobnim susretima sa sedam pobjeda prema dva, a pobjednik u polufinalu igra protiv boljeg iz dvoboja Argentine i Švicarske.