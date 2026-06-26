UŽIVO Norveška - Francuska, Senegal - Irak: Šokantni sastav Norvežana, poslali drugu ekipu

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Od 21 sat počinje rasplet skupine I. Veliki europski derbi odigrat će Norveška i Francuska u Bostonu. Obje momčadi osvojile su šest bodova u prva dva kola te će ova utakmica odlučiti tko će kao prvi ići u nokaut fazu.

Norveška je u prvom kolu pobijedila Irak 4-1, Erling Haaland zabio je dva gola i Norvežani su najavili da ove godine nema zezancije. Malo je teže bilo protiv Senegala, ali nova dva gola norveške gol mašine s dugom kosom donijela su pobjedu "vikinzima" od 3-2.

Francuska je imala obrnut raspored. Prvo je svladala Senegal 3-1 uz dva gola Kyliana Mbappea, a zatim je Iraku zabila isto toliko, ali nije primila gol. Mbappe je popratio Haalanda i ovdje te je na njegova dva gola odgovorio i sa svoja dva.

Irak i Senegal imaju nula bodova. Bod izbacuje obje momčadi sa SP-a, a pobjeda bi jednu od tih reprezentacija mogla odvesti dalje, ovisi o raspletu trećeplasiranih mjesta u drugim grupama, ali šanse su jako male.