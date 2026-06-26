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OD 21 SAT

UŽIVO Norveška - Francuska, Senegal - Irak: Šokantni sastav Norvežana, poslali drugu ekipu

Piše 24sata,
UŽIVO Norveška - Francuska, Senegal - Irak: Šokantni sastav Norvežana, poslali drugu ekipu
Foto: Siphiwe Sibeko

Francuska i Norveška imaju po šest bodova i prošle su skupinu te će njihov međusobni usret odlučiti tko će kao prvi proći dalje. Senegal i Irak imaju nula bodova te su njihove šanse za prolaz jako male

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Svjetsko prvenstvo, skupina I 21.00 , Boston, Toronto
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Stigli su i sastavi momčadi:

Norveška (4-2-3-1): Selvik - Bjerkan, Falchener, Ostigard, Thorstvedt - Aursnes, Berg - Schjelderup, Larsen, Bobb

Francuska (4-2-3-1): Maignan - Hernandez, Lacroix, Upamecano Kounde - Kone, Tchoumeni - Doue, Olise, Dembele - Mbappe

Sengal (4-3-3): Diaw - Jakobs, Miakhate, Seck, Diatta - Diarra, Gueye - MAne, Camara, Mbaye - Sarr

Irak (3-1-4-1): Basil - Doski, Sulaka, Hashem, Putros - Al-Ammari - Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim - Al-Hamadi

NAJAVA

Od 21 sat počinje rasplet skupine I. Veliki europski derbi odigrat će Norveška i Francuska u Bostonu. Obje momčadi osvojile su šest bodova u prva dva kola te će ova utakmica odlučiti tko će kao prvi ići u nokaut fazu.

Norveška je u prvom kolu pobijedila Irak 4-1, Erling Haaland zabio je dva gola i Norvežani su najavili da ove godine nema zezancije. Malo je teže bilo protiv Senegala, ali nova dva gola norveške gol mašine s dugom kosom donijela su pobjedu "vikinzima" od 3-2.

Francuska je imala obrnut raspored. Prvo je svladala Senegal 3-1 uz dva gola Kyliana Mbappea, a zatim je Iraku zabila isto toliko, ali nije primila gol. Mbappe je popratio Haalanda i ovdje te je na njegova dva gola odgovorio i sa svoja dva.

Irak i Senegal imaju nula bodova. Bod izbacuje obje momčadi sa SP-a, a pobjeda bi jednu od tih reprezentacija mogla odvesti dalje, ovisi o raspletu trećeplasiranih mjesta u drugim grupama, ali šanse su jako male.

Komentari 1

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