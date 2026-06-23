UŽIVO Norveška - Senegal: Haaland i suigrači mogu već danas osigurati prolaz dalje

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Norveška je otvorila Svjetsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom 4-1 nad Irakom, a Haaland je do poluvremena već bio dvogolašem u svom prvom nastupu na Mundijalu. Dodali su tome gol Lea Ostigarda glavom i autogol Aymena Husseina pa su Skandinavci s boljom gol-razlikom od Francuske zasjeli na vrh Skupine I. Pobjedom u drugom kolu plasirali bi se u osminu finala bez obzira na ostale rezultate.

Senegal s druge strane starta razočaravajuće. Pape Thiawovi igrači primili su dva gola Kyliana Mbappea i unatoč golu Ibrahima Mbayea izgubili od Francuske, a sad im prijeti treća uzastopna utakmica bez pobjede na svim natjecanjima. Poraz bi ih, uz bodovanje Francuske, u najboljem slučaju osudio na treće mjesto u skupini.

Jedini prethodni međusobni susret dviju reprezentacija bio je prijateljska utakmica 2006. godine, u kojoj je Senegal pobijedio 2-1, no ovaj put Norveška ulazi kao jasni favorit.