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UŽIVO Norveška - Senegal: Haaland i suigrači mogu već danas osigurati prolaz dalje

Piše Bruno Lukas,
UŽIVO Norveška - Senegal: Haaland i suigrači mogu već danas osigurati prolaz dalje
Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS

Norveška i Senegal u ponedjeljak u East Rutherfordu igraju drugo kolo Skupine I na Svjetskom prvenstvu 2026. Norveška pobjedom može osigurati prolaz u osminu finala, dok Senegalu prijeti rano ispadanje.

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2. KOLO SKUPINE I 2.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Norveška
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Irak
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Norveška (4-3-3): Nyland - Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson - Aursnes, Berge, Odegaard (C) -Nusa, Haaland, Sorloth 

Senegal (4-2-3-1): Mendy - Diouf, Niakhate, Koulibaly (C), Diatta - I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Camara, Mane - Jackson 

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Norveška je otvorila Svjetsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom 4-1 nad Irakom, a Haaland je do poluvremena već bio dvogolašem u svom prvom nastupu na Mundijalu. Dodali su tome gol Lea Ostigarda glavom i autogol Aymena Husseina pa su Skandinavci s boljom gol-razlikom od Francuske zasjeli na vrh Skupine I. Pobjedom u drugom kolu plasirali bi se u osminu finala bez obzira na ostale rezultate.

Senegal s druge strane starta razočaravajuće. Pape Thiawovi igrači primili su dva gola Kyliana Mbappea i unatoč golu Ibrahima Mbayea izgubili od Francuske, a sad im prijeti treća uzastopna utakmica bez pobjede na svim natjecanjima. Poraz bi ih, uz bodovanje Francuske, u najboljem slučaju osudio na treće mjesto u skupini.

Jedini prethodni međusobni susret dviju reprezentacija bio je prijateljska utakmica 2006. godine, u kojoj je Senegal pobijedio 2-1, no ovaj put Norveška ulazi kao jasni favorit.

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