UŽIVO Novi Zeland - Egipat: Za povijesnu pobjedu i nokaut-fazu

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U drugom kolu skupine G Svjetskog prvenstva, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, u Vancouveru će snage odmjeriti Novi Zeland i Egipat. Obje reprezentacije u susret ulaze s jednim osvojenim bodom i traže povijesni trenutak - svoju prvu pobjedu ikada na svjetskim prvenstvima. Ulog je ogroman, jer bi tri boda pobjednika gotovo sigurno odvela u nokaut-fazu, što bi za obje nacije bio uspjeh bez presedana, pogotovo nakon neočekivanog remija Belgije s Iranom (0-0).

Iako su uoči turnira smatrani autsajderima, i Novi Zeland i Egipat pokazali su zube u prvim utakmicama. Novozelanđani, poznati kao "All Whites", odigrali su sjajnu utakmicu protiv Irana koja je završila 2-2. Dvaput su vodili, a junak je bio dvostruki strijelac Elijah Just, dok je iskusni napadač Chris Wood upisao obje asistencije. Momčad Darrena Bazeleyja impresionirala je direktnim i napadačkim stilom, zabilježivši 51 posto posjeda lopte, što im je prvi put u povijesti na Mundijalu.

S druge strane, Egipat je odigrao čvrstih 1-1 protiv favorita skupine, Belgije. "Faraoni" su poveli golom Emama Ashoura na asistenciju Mohameda Salaha i dugo parirali snažnom suparniku, držeći 46 posto posjeda i uputivši tek jedan udarac manje (14-15). Unatoč primljenom kasnom golu, momčad Hossama Hassana pokazala je da ima kvalitetu za suprotstaviti se najboljima.

Egipćani u utakmicu ulaze kao favoriti, prvenstveno zbog napadačke snage koju predvode zvijezde poput Salaha i Omara Marmousha. Očekuje se da će Egipat kontrolirati posjed, dok će se Novi Zeland vjerojatno osloniti na čvrst obrambeni blok, fizičku igru i brze tranzicije, gdje će ključna figura ponovno biti Chris Wood. Zanimljivo je da je Egipat reprezentacija s najviše odigranih utakmica na SP-u bez pobjede (osam), dok je Novi Zeland na trećem mjestu te neslavne ljestvice sa sedam susreta. (*uz korištenje AI-ja)