UŽIVO O. Bjelokosti - Norveška: Haaland i momčad traže prolaz protiv igrača od 130. mil eura

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Norveška je na Svjetsko prvenstvo došla prvi put nakon 1998. godine i već u skupini pokazala da nije tu tako usput. S dvije pobjede protiv Iraka (4-1) i Senegala 3-2 Norvežani su osigurali šesnaestinu finala. U porazu protiv Francuske 4-1 igrali su praktično drugom postavom. Njihov glavi adut Erling Haaland postigao je po dva pogotka protiv Iraka i Senegala te je igrač oko kojeg se sve vrti u norveškoj igri. U ovaj susret Norvežani ulaze kao veliki favoriti, no to moraju opravdati protiv Obale Bjelokosti koja je prvi je put u svojoj povijesti izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Uspjeli su ono što nisu uspjeli ostvariti u generacija predvođena Didierom Drogbom, Yayom Touréom i Gervinhom. Priča ima i snažnu simboliku. Aktualni izbornik Emerse Faé bio je dio prve generacije koja je 2006. godine odvela Obalu Bjelokosti na Svjetsko prvenstvo. Tada nije uspio pomoći reprezentaciji da prođe skupinu, a dvadeset godina poslije kao izbornik je ispisao povijest. U susret ulaze rasterećeno, pa su potencijalno takve momčadi momžda i najopasnije.

