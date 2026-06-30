Erling Haaland, koji je zabio četiri gola u prva dva kola, predvodi Norvežane, dok Obalu Bjelokosti predvodi supertalentirani Yann Diomande, kojeg se usko povezuje s transferom u PSG za vrtoglavi iznos
UŽIVO O. Bjelokosti - Norveška: Haaland i momčad traže prolaz protiv igrača od 130. mil eura
Stigli su sastavi utakmicu Obale Bjelokosti i Norveške! Erling Haaland, koji je zabio četiri gola u prva dva kola, predvodi Norvežane, dok Obalu Bjelokosti predvodi supertalentirani Yann Diomande, kojeg se usko povezuje s transferom u PSG za vrtoglavi iznos koji je veći od 120 milijuna eura.
Obala Bjelokosti (4-1-4-1): Fofana - Doue, Kossoounou, Agdadou, Konan - Sangare - Pepe, Kessie, Oulai, Diomande - Bonny
Norveška (4-3-3): Nyland - Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa
Norveška je na Svjetsko prvenstvo došla prvi put nakon 1998. godine i već u skupini pokazala da nije tu tako usput. S dvije pobjede protiv Iraka (4-1) i Senegala 3-2 Norvežani su osigurali šesnaestinu finala. U porazu protiv Francuske 4-1 igrali su praktično drugom postavom. Njihov glavi adut Erling Haaland postigao je po dva pogotka protiv Iraka i Senegala te je igrač oko kojeg se sve vrti u norveškoj igri. U ovaj susret Norvežani ulaze kao veliki favoriti, no to moraju opravdati protiv Obale Bjelokosti koja je prvi je put u svojoj povijesti izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.
Uspjeli su ono što nisu uspjeli ostvariti u generacija predvođena Didierom Drogbom, Yayom Touréom i Gervinhom. Priča ima i snažnu simboliku. Aktualni izbornik Emerse Faé bio je dio prve generacije koja je 2006. godine odvela Obalu Bjelokosti na Svjetsko prvenstvo. Tada nije uspio pomoći reprezentaciji da prođe skupinu, a dvadeset godina poslije kao izbornik je ispisao povijest. U susret ulaze rasterećeno, pa su potencijalno takve momčadi momžda i najopasnije.