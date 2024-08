UŽIVO Olimpijske igre: Hrvatska danas može uzeti još tri medalje

NAJAVA DANA

Pretposljednjeg, petnaestog dana natjecatenja na XXXIII. Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 21 sportu i u svima će se dijeliti medalje.

ATLETIKA

muški, maraton finale (8.00 sati), vis finale (19.00 sati), 800m finale (19.05 sati), 5000m finale (19.50 sati), 4x400m finale (21.00 sati)

žene, koplje finale (19.30 sati), 100m prepone finale (19.35 sati), 1500m finale (20.15 sati), 4x400m finale (21.14 sati)

BICIKLIZAM

žene, sprint osmina finala i četvrtfinale, 17.00 i 19.07 sati sati

muški, keirin kvalifikacije, 17.19 sati, madison finale, 17.59 sati

BOKS

žene, do 57kg finale u 21.30 sati, do 75kg finale u 22.34 sati

muški, do 57kg finale u 21.47 sati, preko 92kg finale u 22.51 sati

BREAKDANCE

muški, od 16.00 do 21.30 sati

DIZANJE UTEGA

muški, do 102kg, 11.30 sati, preko 102kg, 20.30 sati

žene, do 81kg, 16.00 sati

GOLF

žene, četvrti dan, 9.00 sati

HRVANJE

muški, slobodni stil, do 65kg i do 97kg, kvalifikacije i četvrtfinale, 11.30 sati, polufinale, 18.15 sati, do 74kg i do 125kg, repesaž, 11.00 sati, borbe za medalje, 19.30 sati

žene, slobodni stil, do 76kg, kvalifikacije i četvrtfinale, 11.00 sati, polufinale, 18.15 sati, do 62kg repesaž, 11.30 sati, borbe za medalje, 21.00 sati

KAJAK/KANU MIRNE VODE

žene, polufinale i finale kajak jednosjed 500m, polufinale i finale kanu dvoklek 200m, od 10.30 do 13.30 sati

muški, polufinale i finale kajak jednosjed 1000m, od 11.10 do 13.45 sati

KOŠARKA

muški, za 3. mjesto: Njemačka - Srbija (11.00 sati); finale: Francuska - SAD (21.30 sati)

MODERNI PETOBOJ

žene, polufinale, 9.30 i 13.30 sati

muški, finale, 17.30 sati

NOGOMET

žene, finale SAD - Brazil, 17.00 sati

ODBOJKA

muški, finale: Poljska - Francuska (13.00 sati)

žene, za 3. mjesto: Brazil - Turska (17.15 sati)

ODBOJKA NA PIJESKU

muški, za 3. mjesto, 21.00 sati, finale, 22.30 sati

RITMIČKA GIMNASTIKA

ekipno, finale, 14.00 sati

RUKOMET

žene, za 3. mjesto: Danska - Švedska (10.00 sati); finale: Norveška - Francuska (15.00 sati)

SKOKOVI U VODU

muški, toranj 10m polufinale, 10.00 sati, finale, 15.00 sati

SPORTSKO PENJANJE

muški, lead finale, 12.35 sati

STOLNI TENIS

žene, ekipno, za 3. mjesto, 10.00 sati, finale, 15.00 sati

TEKVONDO

muški, preko 80kg, od 9.00 do 22.00 sati

žene, preko 67kg, od 9.00 do 22.00 sati

UMJETNIČKO PLIVANJE

duet, slobodni program, 19.30 sati

VATERPOLO

žene, za 3. mjesto: SAD - Nizozemska (10.35 sati); finale: Australija - Španjolska (15.35 sati)