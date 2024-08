UŽIVO Olimpijske igre: Hrvatska može osvojiti još dvije medalje

NAJAVA

Deveti dan Olimpijskih igara je pred nama. I danas će nastupati brojni hrvatski predstavnici, a sve kreće u 11 sati kada Filip Pravdica u kvalifikacijama skače u dalj. Oko sat vremena nakon njega krenut će i Filip Jurišić u sedmi i osmi plov, a nakon njega će se na moru kod Marseillea otisnuti i Elena Vorobjeva.

Matija Marinić će u 15:30 imati kvalifikacije u kajak krosu koje je izborio kroz jučerašnji repasaž, no centralni događaj dana je svakako finale preskoka u gimnastici gdje će Aurel Benović loviti olimpijsku medalju. To finale počinje u 16:24 sati.

Večer je rezervirana za atletiku i rukomet. Šansu osvojiti olimpijsku medalju imat će Matija Gregurić koji od 20:30 nastupa u finalu kladiva, a u 21 sat Hrvatska igra odlučujuću utakmicu protiv Španjolske nakon koje će se znati idu li naši rukometaši u četvrtfinale.

Tijekom dana će i Martin Dolenc započeti svoje plovove u disciplini formula kite.