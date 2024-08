UŽIVO Olimpijske igre: Samo je jedan hrvatski predstavnik 13. dana. I on može uzeti medalju

NAJAVA

Nakon šeste hrvatske medalje na Olimpijskim igrama u Parizu i šeste taekwondoaške, u četvrtak će u akciju samo jedan hrvatski predstavnik diljem borilišta u francuskoj prijestolnici. Marko Golubić, prošlogodišnji svjetski prvak u kategoriji do 74 kilograma, nastupa u olimpijskoj kategoriji do 68 kilograma. Sedmi je nositelj i u prvom mu kolu stiže 10. nositelj, Bernardo Pie iz Dominikanske Republike, a u eventualnom četvrtfinalu mogao bi ga čekati drugi nositelj, Britanac Sinden Bradly.

Trinaestog dana natjecatenja na XXXIII. Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 22 sporta, a u njih 12, atletici, biciklizmu, boksu, dizanju utega, hokeju na travi, hrvanju, jedrenju, kajak/kanuu na mirnim vodama, plivanju, skokovima u vodu, sportskom penjanju i tekvondou, dijelit će se medalje.

ATLETIKA

muški, 4x100m prepone kvalifikacije (11.35 sati), 800m repesaž (12.00 sati); koplje finale (20.25 sati), 200m finale (20.30 sati), 110m prepone finale (21.45 sati)

žene, sedmoboj (100m prepone, vis, kugla, 200m), kugla kvalifikacije (10.25 sati), 100m prepone repesaž (10.35 sati), 4x100m kvalifikacije (11.10 sati); 1500m polufinale (19.35 sati), dalj finale (20.00 sati), 400m prepone finale (21.25 sati)

BICIKLIZAM

muški, omnium, 17.00 do 19.30 sati, sprint četvrtfinale, 18.00 sati

žene, keirin četvrtfinale, polufinale i finale, od 17.18 do 19.10 sati

BOKS

muški, do 57kg polufinale, od 21.30 do 22.00 sati, do 51kg finale u 22.34 sati

žene, do 75kg polufinale, od 22.00 do 22.30 sati, do 54kg finale u 22.51 sati

DIZANJE UTEGA

žene, do 59kg, 15.00 sati

muški, do 73kg, 19.30 sati

GOLF

žene, drugi dan, 9.00 sati

HOKEJ NA TRAVI

muški, za 3. mjesto: Španjolska - Indija (14.00 sati), finale: Nizozemska - Njemačka (19.00 sati)

HRVANJE

muški, slobodni stil, do 57kg i do 86kg, kvalifikacije i četvrtfinale, 11.30 sati, polufinale, 18.15 sati, grčko-rimski stil, do 67kg i do 87kg, repesaž, 11.00 sati, borbe za medalje, 19.30 sati

žene, slobodni stil, do 57kg, kvalifikacije i četvrtfinale, 11.00 sati, polufinale, 18.15 sati, do 53kg repesaž, 11.30 sati, borbe za medalje, 21.00 sati

JEDRENJE

muški, kite plov za odličja, 12.13 sati

žene, kite plov za odličja, 13.13 sati

KAJAK/KANU MIRNE VODE

žene, kvalifikacije i četvrtfinale kanu jednoklek 200m, polufinale i finale kajak četverosjed 500m, 10.30 do 13.45 sati

muški, polufinale i finale kanu dvoklek 500m, kajak četverosjed 500m, od 11.40 do 14.00 sati

KOŠARKA

muški, polufinale: Francuska - Njemačka (17.30 sati), SAD - Srbija (21.00 sati)

MODERNI PETOBOJ

muški, prvi dan, 11.00 sati

žene, prvi dan, 14.30 sati

NOGOMET

muški, utakmica za 3. mjesto: Egipat - Maroko (17.00 sati)

ODBOJKA

žene, polufinale: Brazil - SAD (16.00 sati), Turska - Italija (20.00 sati)

ODBOJKA NA PIJESKU

muški i žene, polufinale, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00 sati

PLIVANJE

žene, 10km, 7.30 sati

RITMIČKA GIMNASTIKA

pojedinačno, kvalifikacije, 10.00 sati

RUKOMET

žene, polufinale: Švedska - Francuska (16.30 sati), Norveška - Danska (21.30 sati)

SKOKOVI U VODU

muški, daska 3m finale, 15.00 sati

žene, daska 3m polufinale, 10.00 sati

SPORTSKO PENJANJE

žene, lead polufinale, 10.00 sati

muški, brzinsko penjanje, od četvrtfinala do finala, od 12.35 do 13.00 sati

STOLNI TENIS

muški, ekipno, polufinale, 10.00 sati

žene, ekipno, polufinale, 15.00 i 20.00 sati

TAEKWONDO

muški, do 68kg, od 9.00 do 22.00 sati

žene, do 57kg, od 9.00 do 22.00 sati

VATERPOLO

žene, polufinale: Nizozemska - Španjolska (14.35 sati), Australija - SAD (19.35 sati)