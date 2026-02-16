UŽIVO Olimpijski slalom: Zubčić jedini hrvatski skijaš u 2. vožnji

NAJAVA

Snježna mećava obilježila je prvu vožnju olimpijskog slaloma u Bormiju. Prije utrke su organizatori dali sve od sebe da očiste stazu za što bolje uvjete, ali snijeg nije prestao padati. Zlatni olimpijac i pobjednik subotnjeg veleslaloma Lucas Pinheiro Braathen jedan je od mnogih koji nisu uspjeli kompletirati utrku. Njemu su se pridružili još izraziti favoriti Paco Rassat, Eduard Hallberg i Manuel Feller.

Hrvatski predstavnici nisu bili na razini; Rodeš i Kolega nisu uspjeli kompletirati prvu vožnju, a Zubčić je trenutačno na 14. mjestu sa zaostatkom od dvije sekunde i 79 stotinki.

Prvi je trenutačno Norvežanin Atle Lie McGrath s vremenom od 56 sekundi i 14 stotinki. Drugi je Loic Meillard s 59 stotinki zaostatka, a top tri zatvara Austrijanac Fabio Gstrein sa zaostatkom od 94 stotinke.

Od 96 skijaša na startu prve vožnje čak ih 49 nije došlo do cilja, samo 44 je, dvoje je diskvalificirano, a jedan, Marokanac Pietro Tranchina, nije ni startao. Iznenađenje je priredio predstavnik Bosne i Hercegovine Marko Šljivić koji je sa startnim brojem 49 zauzeo 25. mjesto (+6,91). Najviši startni broj među prvih 30 ima Litavac Andrej Drukarov, krenuo je 61. i u cilj ušao kao 23.