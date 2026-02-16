Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš će od 10 sati predstavljati Hrvatsku na slalomu u Bormiju. Staza Stelvio ugostit će najbolje skijaše današnjice koji će se boriti za olimpijske medalje i povijesne uspjehe
OD 10 SATI
UŽIVO Olimpijski slalom: Zubčić, Kolega i Rodeš skijaju u Bormiju
Čitanje članka: < 1 min
Live
Sortiranje događaja
NAJAVA
U subotu se u Bormiju vozio veleslalom na stazi Stelvio. Jedini hrvatski predstavnik Filip Zubčić startao je s brojem 13., a na početku druge vožnje nalazio se na 16. mjestu. Drugu vožnju je odvozio vrlo dobro s obzirom na činjenicu da je tijekom laufa popravljao zaštitne naočale. U tom dijelu je izgubio na vremenu i na kraju utrke imao dvije sekunde i 50 stotinki zaostatka za prvim Braathenom te završio na 14. poziciji.
Novu priliku za bolji rezultat dobit će 'Zubo' na današnjem slalomu u Bormiju, ali i Samuel Kolega te Istok Rodeš. Kolega ima startni broj 21, Zubčić 25, a Rodeš 32.
Prva vožnja počinje u 10, a druga u 13.30 sati. Obje ćete moći pratiti na HRT2.
Preporučeni članci
${content}