UŽIVO Omonia - Rijeka: Prvak Hrvatske po pobjedu na Cipar, čekamo prvi sastav Sancheza

NAJAVA

Omonia i Rijeka sastaju se od 21 sat u prvoj utakmici playoff runde Konferencijske lige.

Rijeka igra 'toplo-hladno' ove sezone, ali pred gostovanje na Cipru ostvarila je pobjedu protiv Varaždina (3-1) te je izgledala jako dobro u svim segmentima igre. U HNL-u je dograbila treće mjesto i sa samopouzdanjem ide na Omoniju. Sve oči bit će usmjerene na Tonija Fruka te momčad s Kvarnera može napraviti jako dobar rezultat prije povratka na Rujevicu. Rijeka je završila 16. s dvije pobjede, tri remija i jednim porazom.

Omonia dominira u prvenstvu te ima dvije pobjede u nizu, a Ligašku fazu Konferencije završila je s dvije pobjede, dva remija i dva poraza te je imala bod manje od Rijeke. Trener gostiju Victor Sanchez najavio je utakmicu.

- Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Suočavamo se s momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno - rekao je i dodao:

- Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice, a pokušat ćemo krenuti već od ove prve.

Utakmicu sudi Albanac Juxhin Xhaja, a prijenos je na Areni Sport 2.