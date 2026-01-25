UŽIVO Osijek - Dinamo: Stigli su sastavi! Sopić s novim adutima, Bennacer zamijenio Ljubičića

NAJAVA UTAKMICE

Upravo je na Opus Areni, još tamo početkom kolovoza, Mario Kovačević vodio prvu službenu utakmicu kao trener Dinama. Sandro Kulenović i Luka Stojković prelomili su utakmicu u 78. i 85. minuti u korist Dinama.

Osijek je imao priliku za revanš na Maksimiru 18. listopada u 10. kolu HNL-a, ali tri boda ostala su u Zagrebu zahvaljujući golovima Scotta McKenne (3') i Sergija Domingueza (14'), dok je poraz Osječana ublažio Šimun Mikolčić golom u 70. minuti.

Puno se toga promijenilo u gradu na Dravi od tada. Željko Sopić stigao je na klupu početkom studenog i još uvijek čeka prvu pobjedu s "bijelo-plavima". Situacija u Osijeku, naravno, nije obećavajuća. Sopićeva momčad na posljednjem je mjestu HNL-a s 14 bodova i dvije pobjede iz 18 utakmica. Dinamo je, s druge strane, dočekao 19. kolo kao lider prvenstva s 38 bodova i 12 pobjeda.

- Kad pogledam ljestvicu i vidim da su posljednji, to je dvosjekli mač. Oni su druga momčad u odnosu na jesen. Gledali smo njihove utakmice s priprema, tako se i pripremamo, znamo da su jači nego što su bili. Nikad nije lagano na Opus Areni, bez obzira koji je Osijek na ljestvici, čeka nas teška utakmica - najavio je Mario Kovačević, a Željko Sopić je rekao...

- Mislim da je moja momčad svjesna težine te utakmice. Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći u nedjelju. Doveli smo šest igrača. Pauza je bila kratka, ali nema alibija. Dobro smo se posložili. Bit ćemo bolji iz kolo u kolu. Igramo prvu utakmicu protiv naše najbolje momčadi a situacija je da su nam bodovi neophodni, tako ćemo se postaviti i krenuti od prve minute - rekao je.