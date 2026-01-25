Osijek pod Sopićem traži pobjedu protiv Dinama, koji dominira HNL-om. Dinamo želi zadržati vrh tablice, dok Osijeku trebaju bodovi za bijeg s dna. Napeta utakmica na Opus Areni u najavi
UŽIVO Osijek - Dinamo: Stigli su sastavi! Sopić s novim adutima, Bennacer zamijenio Ljubičića
Stigle su postave za utakmicu u Osijeku! Sopić u prvoj postavi ima četiri nova aduta, Bornu Barišića na lijevom beku, Vladana Bubanju u veznom redu i ofenzivce Samuela Akerea te Tonija Teklića.
S druge strane, Mario Kovačević malo je rotirao u odnosu na utakmicu s FCSB-om u Europskoj ligi. Fran Topić započet će umjesto Bakrara na desnom krilu, Ismael Bennacer počinje od prve minute umjesto Dejana Ljubičića koji je napravio transfer u Schalke, dok je Matteo Perez Vinlof na lijevom beku umjesto Brune Gode.
Osijek (4-2-3-1). Malenica - Karačić, Mkrtchyan, Mersinaj, Barišić - Bubanja, Čolina - Akere, Teklić, Omerović - Matković
Dinamo (4-3-3): Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Bennacer, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha
Upravo je na Opus Areni, još tamo početkom kolovoza, Mario Kovačević vodio prvu službenu utakmicu kao trener Dinama. Sandro Kulenović i Luka Stojković prelomili su utakmicu u 78. i 85. minuti u korist Dinama.
Osijek je imao priliku za revanš na Maksimiru 18. listopada u 10. kolu HNL-a, ali tri boda ostala su u Zagrebu zahvaljujući golovima Scotta McKenne (3') i Sergija Domingueza (14'), dok je poraz Osječana ublažio Šimun Mikolčić golom u 70. minuti.
Puno se toga promijenilo u gradu na Dravi od tada. Željko Sopić stigao je na klupu početkom studenog i još uvijek čeka prvu pobjedu s "bijelo-plavima". Situacija u Osijeku, naravno, nije obećavajuća. Sopićeva momčad na posljednjem je mjestu HNL-a s 14 bodova i dvije pobjede iz 18 utakmica. Dinamo je, s druge strane, dočekao 19. kolo kao lider prvenstva s 38 bodova i 12 pobjeda.
- Kad pogledam ljestvicu i vidim da su posljednji, to je dvosjekli mač. Oni su druga momčad u odnosu na jesen. Gledali smo njihove utakmice s priprema, tako se i pripremamo, znamo da su jači nego što su bili. Nikad nije lagano na Opus Areni, bez obzira koji je Osijek na ljestvici, čeka nas teška utakmica - najavio je Mario Kovačević, a Željko Sopić je rekao...
- Mislim da je moja momčad svjesna težine te utakmice. Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći u nedjelju. Doveli smo šest igrača. Pauza je bila kratka, ali nema alibija. Dobro smo se posložili. Bit ćemo bolji iz kolo u kolu. Igramo prvu utakmicu protiv naše najbolje momčadi a situacija je da su nam bodovi neophodni, tako ćemo se postaviti i krenuti od prve minute - rekao je.