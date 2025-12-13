UŽIVO Osijek - Gorica: Potonula momčad Željka Sopića traži tri boda kako bi se vratila u život

NAJAVA SUSRETA

U 17. kolu HNL-a s početkom u 15 sati na Opus Areni sastat će se Osijek i Gorica. Osječani su trenutačno na dnu tablice s 12 bodova nakon što je Vukovar pobijedio Varaždin 2-0. Gorica je u nešto boljoj poziciji, imaju 18 bodova i nalaze se na osmom mjestu. Dva kluba su se susrela u 8. kolu kada je Osijek slavio 1-0.

Momčad Željka Sopića prošlog vikenda je doživjela veliki 'potop' Puljana koji su slavili 5-1. Ne može računati na Farkaša, Šopova, Živkovića, Tourea i Petrusenka.

- Imamo još dvije utakmice do zimske stanke, a ja uvijek krećem od sebe. Što mogu bolje, na koji način mogu bolje pripremiti i motivirati momčad. U svakom slučaju sam potpuno siguran kako će tih 11 koji će istrčati protiv Gorice izgledati puno bolje nego protiv Istre i da će sve učiniti da donesu tri boda - rekao je Sopić uoči utakmice.

S druge strane, momčad Marija Carevića ima dva poraza u nizu protiv Dinama i Slaven Belupa te tri boda više od domaćina.

- Osječani nisu u dobroj formi, dugo su bez pobjede ali kada gledam njihovu momčad to je skupi odličnih pojedinaca koji ne zaslužuju biti tu gdje jesu. Oprezni smo pred ovu utakmicu. Analizirali smo ih, znamo da su jaku u presingu i imaju odlične prekide. Moramo dobro iskontrolirati taj presing i dobro reagirati kod dugih auta i kornera. Imamo i ideju na koji način ćemo se pokušati nametnuti - rekao je Carević.

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1 od 15 sati.