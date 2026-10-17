UŽIVO Osijek - Gorica: Stigli sastavi. Mladi Osječani traže povratak na vrh HNL-a

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Osijek će u subotu od 18 sati na Opus Areni ugostiti Goricu u utakmici 10. kola HNL-a. Domaćini žele popraviti dojam nakon poraza od Istre, dok Gorica traži bodove kojima bi se odmaknula s dna ljestvice.

Osječani su u prošlom kolu izgubili od Istre 3-1 pred svojim navijačima. Prije toga remizirali su s Varaždinom 0-0, a u rujnu su na Opus Areni svladali Dinamo 4-2. Momčad trenera Federica Bessonea trenutačno je peta sa 16 bodova i pobjedom bi se mogla dodatno približiti vrhu ljestvice.

Gorica u Osijek stiže nakon domaćeg poraza od Rudeša 2-1. Momčad Marija Carevića u prvih devet kola osvojila je samo pet bodova i nalazi se na posljednjem mjestu. Osijek je dobio i prvi međusobni susret ove sezone. U kolovozu je na gostovanju u Velikoj Gorici slavio 2-0.