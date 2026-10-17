Osijek će u sklopu 10. kola HNL-a na Opus Areni dočekati Goricu. Prvi susret u Gorici završio je pobjedom Osijeka rezultatom 2-0. Susret ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1
UŽIVO Osijek - Gorica: Stigli sastavi. Mladi Osječani traže povratak na vrh HNL-a
Osijek (4-2-3-1): Malenica - Kruvier, I. Ježić, Kolarik, Kalem - Vrbančić, Mikolčić - Bukvić, Tunjić, Cantero - Leon
Gorica (4-2-3-1): Josipović - Braut, Filipović, Stevanović, Costa - Frigan, Lacoux - Bogojević, Pavičić, Pranjić - Erceg
Osijek će u subotu od 18 sati na Opus Areni ugostiti Goricu u utakmici 10. kola HNL-a. Domaćini žele popraviti dojam nakon poraza od Istre, dok Gorica traži bodove kojima bi se odmaknula s dna ljestvice.
Osječani su u prošlom kolu izgubili od Istre 3-1 pred svojim navijačima. Prije toga remizirali su s Varaždinom 0-0, a u rujnu su na Opus Areni svladali Dinamo 4-2. Momčad trenera Federica Bessonea trenutačno je peta sa 16 bodova i pobjedom bi se mogla dodatno približiti vrhu ljestvice.
Gorica u Osijek stiže nakon domaćeg poraza od Rudeša 2-1. Momčad Marija Carevića u prvih devet kola osvojila je samo pet bodova i nalazi se na posljednjem mjestu. Osijek je dobio i prvi međusobni susret ove sezone. U kolovozu je na gostovanju u Velikoj Gorici slavio 2-0.