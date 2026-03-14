UŽIVO Osijek - Gorica 0-0: Kreće utakmica na sunčanom Opusu!

Nogometaši Osijeka i Gorice sastaju se u 26. kolu HNL-a na Opus Areni. Dvoboj je ovo dvije momčadi koje se bore za ostanak u HNL-u, Gorica je osma sa 27 bodova, dok su Osječani pretposljednji s četiri boda manje.

Osijek je zadnje dvije utakmice pobijedio i nagovijestio izlazak iz igre, ali eventualni poraz od Turopoljaca udaljila bi ga od borbe za osmu poziciju. S druge strane, Gorici bi pobjeda praktički riješila sav stres i mogla bi se posvetiti Kupu u kojem je u polufinalu.

Osijek je najgori domaćin lige i ima 14 bodova u 13 utakmica na Opus Areni, dok je Gorica šesti najbolji gost sa 12 bodova u 12 utakmica.

Utakmicu sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAX Sportu 1.