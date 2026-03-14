Osječani su se s dvije uzastopne pobjede udaljili od posljednjeg Vukovara i sada imaju tri boda više u odnosu na "fenjeraša". Gorica je na osmom mjestu s četiri boda više od "bijelo-plavih", a prijenos je na MAX Sportu 1
UŽIVO Osijek - Gorica 0-0: Kreće utakmica na sunčanom Opusu!
Miran početak utakmice bez velikih prilika. Lopta je malo kod jednih, malo kod drugih i nitko još nije uspostavio dominaciju u posjedu.
Gorica je pokušala preko desne strane. Ubačaj Trontelja tražio je napadače, ali ide van iz igre.
Počela je utakmica!
Osijek (4-2-3-1):
Malenica - Karačić, Jelenić, Jurišić, Barišić - Petrusenko, Mejia - Bukvić, Teklić, Omerović - Jakupović
Gorica (3-4-2-1):
Matijaš - Filipović, Perić, Čabraja - Trontelj, Pozo, Kavelj, Bogojević - Pršir, Pavičić - Sule
Nogometaši Osijeka i Gorice sastaju se u 26. kolu HNL-a na Opus Areni. Dvoboj je ovo dvije momčadi koje se bore za ostanak u HNL-u, Gorica je osma sa 27 bodova, dok su Osječani pretposljednji s četiri boda manje.
Osijek je zadnje dvije utakmice pobijedio i nagovijestio izlazak iz igre, ali eventualni poraz od Turopoljaca udaljila bi ga od borbe za osmu poziciju. S druge strane, Gorici bi pobjeda praktički riješila sav stres i mogla bi se posvetiti Kupu u kojem je u polufinalu.
Osijek je najgori domaćin lige i ima 14 bodova u 13 utakmica na Opus Areni, dok je Gorica šesti najbolji gost sa 12 bodova u 12 utakmica.
Utakmicu sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAX Sportu 1.