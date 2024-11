UŽIVO Osijek - Gorica: Osječani nastavljaju lov za vrhom nakon što su pobijedili Dinamo...

TRENER OSIJEKA

Presretni smo nakon pobjede s Dinamom. I zbog nas i zbog naših navijača, bila je to divna noć za sve nas. Trebamo razmišljati od utakmice do utakmice, znajući da će ogled s Goricom biti drukčiji i sigurno težak. Oni su dobra momčad s kvalitetnim napadačima. To će biti još jedna utakmica u kojoj ćemo trebati Osijek u najboljem izdanju, kako bismo nastavili pobjednički niz. Kako utakmice prolaze, a mi imamo dobre rezultate, sve je teže. No, mi nastavljamo put kojega pratimo zadnjih mjeseci. Već sam više puta rekao kako pritom pratimo svoj identitet. Mislim da smo dobro igrali protiv Dinama i u prvoj utakmici, ali smo ipak izgubili na Opus Areni. U nogometu su bitni detalji. Mislim da rastemo, uostalom rezultati to potvrđuju. Mi to znamo, no svjesni smo da će biti sve teže svakom novom utakmicom, poručio je trener Osijeka uoči utakmice protiv Gorice.

Osvrnuo se i na Marija Carevića na klupi Gorice.

- Sadašnji je trener Gorice već pobijedio u Osijeku i svjesni smo da će on dobro pripremiti svoju momčad. Bit će to teška utakmica u kojoj moramo biti dobri s loptom, kao što smo bili u posljednjih par utakmica. Isto tako, morat ćemo biti dobri u kontroli tranzicije jer su oni u tome vrlo opasni.