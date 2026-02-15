UŽIVO Osijek - Hajduk 0-0: Počeo je dvoboj na Opus Areni!

UTAKMICA VISOKOG RIZIKA

Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova proglasilo utakmicom visokog rizika.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, svi su posjetitelji pozvani da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

- Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice, navodi se u MUP-ovom priopćenju.