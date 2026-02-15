Obavijesti

Osijek - Hajduk 0-0: Počeo je dvoboj na Opus Areni!

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Osijek - Hajduk 0-0: Počeo je dvoboj na Opus Areni!
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U posljednjoj utakmici 22. kola HNL-a sastaju se Osijek i Hajduk. Dvoboj na Opus Areni bit će pod nazorom policije, a prijenos je na MAX Sportu 1 i Hajduk Digital TV-u

Live
22. kolo HNL-a 17.45 , Opus Arena
Osijek
0 : 0
Hajduk
5'

Torcida je pripremila jako dobar transparent za utakmicu na Opus Areni. "Krepat moredu svi kralji i carevi, ma 'Ajduk će ostat!". 

24sata
Foto: Davor Kovačević/24sata
24sata
Foto: Davor Kovačević/24sata
4'

Uzeo je Hajduk posjed lopte u uvodnom dijelu utakmice. 

1'

Počela je utakmica na Opus Areni! Već je u prvoj akciji Hajduk opasno prijetio, Rebić je tražio Livaju na drugoj stativi, ali domaći su odbili u korner. 

SASTAVI

Osijek (4-1-3-2):

Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković 

Hajduk (4-2-3-1):

Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

UTAKMICA VISOKOG RIZIKA

Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova proglasilo utakmicom visokog rizika.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, svi su posjetitelji pozvani da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

- Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice, navodi se u MUP-ovom priopćenju.

Komentari 19

