U posljednjoj utakmici 22. kola HNL-a sastaju se Osijek i Hajduk. Dvoboj na Opus Areni bit će pod nazorom policije, a prijenos je na MAX Sportu 1 i Hajduk Digital TV-u
UŽIVO Osijek - Hajduk 0-0: Počeo je dvoboj na Opus Areni!
Torcida je pripremila jako dobar transparent za utakmicu na Opus Areni. "Krepat moredu svi kralji i carevi, ma 'Ajduk će ostat!".
Uzeo je Hajduk posjed lopte u uvodnom dijelu utakmice.
Počela je utakmica na Opus Areni! Već je u prvoj akciji Hajduk opasno prijetio, Rebić je tražio Livaju na drugoj stativi, ali domaći su odbili u korner.
Osijek (4-1-3-2):
Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković
Hajduk (4-2-3-1):
Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova proglasilo utakmicom visokog rizika.
S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, svi su posjetitelji pozvani da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.
- Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice, navodi se u MUP-ovom priopćenju.