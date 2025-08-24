UŽIVO Osijek - Hajduk: Stigli su sastavi za derbi na Opus Areni, Livaja se vratio u početnih 11...

NAJAVA

Osijek i Hajduk sastaju se u derbiju 4. kola HNL-a na Opus Areni s početkom od 18.30. Osječani u dvoboj ulaze s dva boda u tri kola, iako su ostavili odličan dojam protiv Dinama i protiv Rijeke. Trener Simon Rožman najavio je utakmicu.

- Hajduk je u dobrom momentu, barem što se tiče domaćeg prvenstva. Znamo praktički sve o njima, rade build up sa šest igrača, dobro se pozicioniraju u srednjoj zoni, stvaraju često igrača više u sredini terena, a dobri su i u prekidima - rekao je i dodao:

- Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom. Imaju puno iskusnih i provjerenih igrača koji su kvalitetni. I neka su u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo. Mislim da smo se dobro pripremili za njih, ali najviše pozornosti posvećujemo sebi.

S druge strane, Hajduk je s tri pobjede krenuo u novu prvenstvenu sezonu, ali dvoboj protiv Osijeka (barem na papiru) je najteži dosad. Trener Gonzalo Garcia svjestan je težine utakmice.

- Osijek je kvalitetan, igra jako dobro. Trener Rožman je stigao u teškom trenutku prošle sezone i želi nešto izgraditi. Njegova je momčad atraktivna i napadačka. Nisu zabili gol, ali stvorili su puno šansi protiv Dinama i Rijeke. Ali nogomet je takav. Nekad ne dobijete ono što zaslužite - rekao je strateg Splićana i dodao:

- Mogao nam je Belupo zabiti jedan gol i pobijediti nas. Bit će teško u Osijeku.

Utakmicu sudi Patrik Pavlešić, a prijenos je na MAX Sportu 1.