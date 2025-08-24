Obavijesti

Sport

Komentari 39
OD 18.30

UŽIVO Osijek - Hajduk: Stigli su sastavi za derbi na Opus Areni, Livaja se vratio u početnih 11...

Piše 24sata,
UŽIVO Osijek - Hajduk: Stigli su sastavi za derbi na Opus Areni, Livaja se vratio u početnih 11...
Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani u dvoboj ulaze s dva boda u tri kola, iako su ostavili odličan dojam protiv Dinama i protiv Rijeke. S druge strane, Hajduk je s tri pobjede krenuo u novu prvenstvenu sezonu. Prijenos je na MAX Sportu 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
4. kolo HNL-a 18.30 , Opus Arena, Osijek
Osijek
:
Hajduk
Sortiranje događaja
STIGLI SU SASTAVI

Evo početnih postava za današnji derbi.

Osijek (4-2-3-1): Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtčan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović

Trener: Simon Rožman

Hajduk (4-3-3): Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Livaja, Šego

Trener: Gonzalo Garcia

NAJAVA

Osijek i Hajduk sastaju se u derbiju 4. kola HNL-a na Opus Areni s početkom od 18.30. Osječani u dvoboj ulaze s dva boda u tri kola, iako su ostavili odličan dojam protiv Dinama i protiv Rijeke. Trener Simon Rožman najavio je utakmicu. 

- Hajduk je u dobrom momentu, barem što se tiče domaćeg prvenstva. Znamo praktički sve o njima, rade build up sa šest igrača, dobro se pozicioniraju u srednjoj zoni, stvaraju često igrača više u sredini terena, a dobri su i u prekidima - rekao je i dodao:

- Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom. Imaju puno iskusnih i provjerenih igrača koji su kvalitetni. I neka su u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo. Mislim da smo se dobro pripremili za njih, ali najviše pozornosti posvećujemo sebi. 

S druge strane, Hajduk je s tri pobjede krenuo u novu prvenstvenu sezonu, ali dvoboj protiv Osijeka (barem na papiru) je najteži dosad. Trener Gonzalo Garcia svjestan je težine utakmice. 

- Osijek je kvalitetan, igra jako dobro. Trener Rožman je stigao u teškom trenutku prošle sezone i želi nešto izgraditi. Njegova je momčad atraktivna i napadačka. Nisu zabili gol, ali stvorili su puno šansi protiv Dinama i Rijeke. Ali nogomet je takav. Nekad ne dobijete ono što zaslužite - rekao je strateg Splićana i dodao:

- Mogao nam je Belupo zabiti jedan gol i pobijediti nas. Bit će teško u Osijeku. 

Utakmicu sudi Patrik Pavlešić, a prijenos je na MAX Sportu 1

Komentari 39

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025