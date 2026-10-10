UŽIVO Osijek - Istra: Domaći bi pobjedom mogli na vrh HNL-a

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Osijek i dalje drži priključak s vrhom HNL-a te ima isto bodova kao Hajduk i Dinamo. Pobjedom protiv Istre mogao bi skočiti i na vrh HNL-a. Utakmicu sudi Ivan Vukančić, a prijenos je na MAXSPortu 1.

Osijek je nakon šokantnog ispadanja iz Kupa od Segeste početkom rujna, napravio skinuo najveći skalp. Na Opus Areni srušio je Dinamo 4-2. Nakon toga odigrao je bez golova protiv Varaždina te došao do 16 bodova. Protiv Istre Osijek neće moči računati na Mejiu, Dolčeka, Ježića, Čaića te Mikolčića koji su "out" zbog ozljede.

Istra je ove sezone pobijedila samo dva puta (Slaven i Rudeš) te je još tri puta remizirala. Momčad iz Pule u zadnjem je kolu izgubila od Gorice 1-0 na domaćem terenu te je nakon osam kola šesta na tablici. Javier Cabello trebao bi imati puni sastav za dvoboj na Opusu.