UŽIVO Osijek - Istra 0-3: Raspad domaćih, Prevljak igra čudesno i zabija svoj treći gol na susretu

Piše Jakov Drobnjak,
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sopić i dalje ne zna za pobjedu na klupi Osijeka u HNL-u te će je tražiti protiv jako dobre Istre. Hoće li napokon doći do tri boda? Utakmica počinje u 17.30 uz prijenos na MAXSportu 1

Live
16. kolo HNL-a 17.30 , Opus Arena, Osijek
Osijek
0 : 3
Istra 1961
Prevljak 17' 27' 44'
Sortiranje događaja
45+4'

Završlio je prvo poluvrijeme. Osijek je u nokdaunu i krizi se ne nazire kraj.

45'

Igrat će se četiri minute nadoknade.

44'

GOOL! Kako igra Smail Prevljak, kako igra Istra! Novi gol napadača gostiju, a obrana Osijeka je u rasulu. Hesiter je ostao sam na strani i poslao oštru loptu u kazneni prostor, a Prevljak sjajno zabija za 3-0!

40'

Evo pokušaja Osijeka. Ubačaj u kazneni prostor pokušali su smiriti Bukvić i Scvijanović, ali je na kraju završni udarac bio mekan i Kolić je to smirio.

35'

Lončar je jako raspoložen za podvaljivanja danas, probao je opet naći napadače, ali je sada reagirala obrana Osijeka.

