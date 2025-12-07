Sopić i dalje ne zna za pobjedu na klupi Osijeka u HNL-u te će je tražiti protiv jako dobre Istre. Hoće li napokon doći do tri boda? Utakmica počinje u 17.30 uz prijenos na MAXSportu 1
UŽIVO Osijek - Istra 0-3: Raspad domaćih, Prevljak igra čudesno i zabija svoj treći gol na susretu
45+4'
Završlio je prvo poluvrijeme. Osijek je u nokdaunu i krizi se ne nazire kraj.
45'
Igrat će se četiri minute nadoknade.
44'
GOOL! Kako igra Smail Prevljak, kako igra Istra! Novi gol napadača gostiju, a obrana Osijeka je u rasulu. Hesiter je ostao sam na strani i poslao oštru loptu u kazneni prostor, a Prevljak sjajno zabija za 3-0!
40'
Evo pokušaja Osijeka. Ubačaj u kazneni prostor pokušali su smiriti Bukvić i Scvijanović, ali je na kraju završni udarac bio mekan i Kolić je to smirio.
35'
Lončar je jako raspoložen za podvaljivanja danas, probao je opet naći napadače, ali je sada reagirala obrana Osijeka.
