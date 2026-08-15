Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJENOS IZ OSIJEKA

UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Lov na nastavak savršenog niza. Evo sastava za dvoboj na Opusu

Piše 24sata,
UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Lov na nastavak savršenog niza. Evo sastava za dvoboj na Opusu
Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 32. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na Opus Areni od 21 sat igrat će se derbi dvije momčadi koje su savršeno otvorile novu sezonu HNL-a; Osijek dočekuje Lokomotivu. Obje momčadi nakon prva dva kola imaju maksimalnih šest bodova

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
HNL, 3. kolo 21.00 , Opus Arena, Osijek
Osijek
:
Lokomotiva
Sortiranje događaja
POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave uoči dvoboja na Opus Areni. 

Osijek (4-1-4-1): Malenica- Mustafić, Jelenić, Kolarik, Jurišić - Vrbančić - Bukvić, Mikolčić, Ježić, Omerović - Leon

Lokomotiva (3-4-2-1): Posavec - Kralevski, Triantafyllou, Jukić - Lorber, Katić, Subotić, Pajač - Sušak, Vuković - Marić

NAJAVA

Večeras se na Opus Areni sastaju dvije momčadi koje su sezonu otvorile na najbolji mogući način. Osijek od 21 sat dočekuje Lokomotivu, a i jedni i drugi nakon prva dva kola imaju maksimalnih šest bodova. Osječani su pritom zabili čak osam pogodaka i primili samo jedan, pa će pred domaćom publikom pokušati nastaviti sjajan ulazak u sezonu.

Lokomotiva u Osijek stiže također s dvije pobjede, protiv Istre i Gorice, pa je ovo prvi pravi ispit za momčad s Kajzerice. Osijek je do šest bodova došao protiv Gorice i Rudeša, a večerašnji dvoboj pokazat će tko od ove dvije momčadi uistinu može nastaviti držati vrh ljestvice.

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026