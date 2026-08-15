UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Lov na nastavak savršenog niza. Evo sastava za dvoboj na Opusu

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Večeras se na Opus Areni sastaju dvije momčadi koje su sezonu otvorile na najbolji mogući način. Osijek od 21 sat dočekuje Lokomotivu, a i jedni i drugi nakon prva dva kola imaju maksimalnih šest bodova. Osječani su pritom zabili čak osam pogodaka i primili samo jedan, pa će pred domaćom publikom pokušati nastaviti sjajan ulazak u sezonu.

Lokomotiva u Osijek stiže također s dvije pobjede, protiv Istre i Gorice, pa je ovo prvi pravi ispit za momčad s Kajzerice. Osijek je do šest bodova došao protiv Gorice i Rudeša, a večerašnji dvoboj pokazat će tko od ove dvije momčadi uistinu može nastaviti držati vrh ljestvice.