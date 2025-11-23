UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Osječani bez pobjede od rujna, 'lokosi' love treće mjesto...

ŽELJKO SOPIĆ

Osijek je pauzu za reprezentacije dočekao na zadnjem mjestu. Željko Sopić u dvije utakmice nije stigao do pobjede (remi s Varaždinom i poraz od Hajduka), ali je imao vremena na pauzi malo bolje posložiti momčad. Osijek je odigrao i prijateljsku utakmicu protiv Bačke Topole i pobijedio 2-1, a sada je na redu Lokomotiva u 14. kolu. Sopić je najavio utakmicu protiv momčadi s Kajzerice.

- Ne krijem zdravstveni bilten. U odnosu na već duže ozlijeđene igrače poput Vrbančića, Jugovića i Tourea, dogodila se ozljeda Mikolčića i Živkovića koji je ozlijedio zadnju ložu. Mikolčića muči aduktor. U Splitu sam ga izvadio iz taktičkih razloga, tijekom noći smo ga ostavili u hotelu U21 u Buzinu, pa su mi javili da je radio ultrazvuk i da ima problema. Nisam nikad vidio, ali moguće. Nemam ništa protiv njega. S druge strane svi su dobro trenirali. Povratnici iz reprezentacije su zdravi i sigurno će nam pomoći u jako bitnoj utakmici protiv Lokomotive. I Bukvić je tu koji je igrao prvu desetak minuta, drugu nije. On je bio na utakmici protiv juniora i odigrao par minuta - rekao je o ozljedama Sopić.

U nedjelju je jako bitna utakmica, kako pristupiti?- Moramo zabiti gol više. Idemo po pobjedu bez kalkulacija. Tu sam tri tjedna, u dvije utakmice nismo uspjeli zabiti gol. Mogu povući paralelu sa sličnom situacijom u drugom klubu gdje sam bio. Bod nam ništa ne znači i moramo ići po pobjedu. Idemo probati što ranije zabiti gol, uz respekt Lokomotivi. Moramo se početi izvlačiti iz ove situacije.

Tko će u prvih 11, hoće li biti juniora?

- Zašto ne bih stavio juniora? Imamo roster od 15-ak igrača koji bi mogli početi. Skoro pa sam siguran tko igra, većina njih to zna i to je to. Nema se što skrivati do nedjelje do 14 pa ti hoćeš, a ti ne. Odlučeno je već poslije juniora u utakmici koja je bila dio tih nekih mini priprema.

