UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Stigli su sastavi! Domaćin lovi pobjedu za 'osiguranje' ostanka

Nakon velike pobjede nad Hajdukom, nogometaši Osijeka na Opus Areni dočekuju Lokomotivu puni samopouzdanja. Trener Tomislav Radotić stabilizirao je obranu i javno pohvalio kapetana Marka Malenicu, istaknuvši da sjajni vratar svojim obranama i karakterom zaslužuje poziv u reprezentaciju.

Ipak, domaćine čeka težak zadatak jer gosti iz Zagreba ne znaju za poraz cijeli travanj. Lokomotivu će s klupe voditi Mate Maleš zbog operativnog zahvata Nikice Jelavića, a on izuzetno cijeni novi uzlet Bijelo-plavih.

- Čeka nas teška utakmica protiv organizirane i čvrste momčadi koja prima malo golova. Radotić je donio novu energiju i moderan nogomet, ali mi ćemo učiniti sve da se kući vratimo u dobrom raspoloženju - poručio je Maleš.

Obje momčadi, osim ozlijeđenog Matkovića, izlaze u najjačim sastavima. Bit će to otvoren okršaj u kojem Osijek traži potvrdu forme, a Lokomotiva nastavak pobjedničkog niza.