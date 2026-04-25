Nogometaši Osijeka dočekuju Lokomotivu na Opus Areni u subotu od 18.15 u sklopu 32. kola HNL-a. 'Bijelo-plavi' traže potvrdu velike pobjede s Poljuda, dok gosti stižu u vrhunskoj formi i ciljaju na europske pozicije
UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Stigli su sastavi! Domaćin lovi pobjedu za 'osiguranje' ostanka
Osijek (3-4-1-2):
Malenica - Kolarik, Jelenić, Čolina - Jovičić, Mejia, Petrusenko, Bukvić - Bubanja - Akere, Jakupović
Lokomotiva (4-2-3-1):
Posavec - Kolinger, Jukić, Dajčer, Pajač - Subotić, Bošković - Vasilj, Belcar, Sušak - Stojaković
Nakon velike pobjede nad Hajdukom, nogometaši Osijeka na Opus Areni dočekuju Lokomotivu puni samopouzdanja. Trener Tomislav Radotić stabilizirao je obranu i javno pohvalio kapetana Marka Malenicu, istaknuvši da sjajni vratar svojim obranama i karakterom zaslužuje poziv u reprezentaciju.
Ipak, domaćine čeka težak zadatak jer gosti iz Zagreba ne znaju za poraz cijeli travanj. Lokomotivu će s klupe voditi Mate Maleš zbog operativnog zahvata Nikice Jelavića, a on izuzetno cijeni novi uzlet Bijelo-plavih.
- Čeka nas teška utakmica protiv organizirane i čvrste momčadi koja prima malo golova. Radotić je donio novu energiju i moderan nogomet, ali mi ćemo učiniti sve da se kući vratimo u dobrom raspoloženju - poručio je Maleš.
Obje momčadi, osim ozlijeđenog Matkovića, izlaze u najjačim sastavima. Bit će to otvoren okršaj u kojem Osijek traži potvrdu forme, a Lokomotiva nastavak pobjedničkog niza.