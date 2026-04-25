32. KOLO HNL-A

UŽIVO Osijek - Lokomotiva: Stigli su sastavi! Domaćin lovi pobjedu za 'osiguranje' ostanka

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nogometaši Osijeka dočekuju Lokomotivu na Opus Areni u subotu od 18.15 u sklopu 32. kola HNL-a. 'Bijelo-plavi' traže potvrdu velike pobjede s Poljuda, dok gosti stižu u vrhunskoj formi i ciljaju na europske pozicije

Osijek - Lokomotiva 18.15 , Opus arena
SASTAVI

Osijek (3-4-1-2):

Malenica - Kolarik, Jelenić, Čolina - Jovičić, Mejia, Petrusenko, Bukvić - Bubanja - Akere, Jakupović

Lokomotiva (4-2-3-1):

Posavec - Kolinger, Jukić, Dajčer, Pajač - Subotić, Bošković - Vasilj, Belcar, Sušak - Stojaković

NAJAVA

Nakon velike pobjede nad Hajdukom, nogometaši Osijeka na Opus Areni dočekuju Lokomotivu puni samopouzdanja. Trener Tomislav Radotić stabilizirao je obranu i javno pohvalio kapetana Marka Malenicu, istaknuvši da sjajni vratar svojim obranama i karakterom zaslužuje poziv u reprezentaciju.

Ipak, domaćine čeka težak zadatak jer gosti iz Zagreba ne znaju za poraz cijeli travanj. Lokomotivu će s klupe voditi Mate Maleš zbog operativnog zahvata Nikice Jelavića, a on izuzetno cijeni novi uzlet Bijelo-plavih.

- Čeka nas teška utakmica protiv organizirane i čvrste momčadi koja prima malo golova. Radotić je donio novu energiju i moderan nogomet, ali mi ćemo učiniti sve da se kući vratimo u dobrom raspoloženju - poručio je Maleš.

Obje momčadi, osim ozlijeđenog Matkovića, izlaze u najjačim sastavima. Bit će to otvoren okršaj u kojem Osijek traži potvrdu forme, a Lokomotiva nastavak pobjedničkog niza.

