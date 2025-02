UŽIVO Osijek - Rijeka: Riječani s Čopom u vrhu, Jakupović glavna uzdanica Osijeka u derbiju kola

NAJAVA

Situacija na vrhu HNL-a je sve užarenija, stvari se kompliciraju, a 22. kolo HNL-a zaključit će derbi između Osijeka i Rijeke na Opus Areni. Domaćin mora pobijediti jer je nakon velikog slavlja protiv Dinama posrnuo na gostovanju u Gorici.

Isto tako, Rijeka mora dokazati da je i dalje top momčad u hrvatskim okvirima bez obzira na silne prodaje proteklih dana/tjedana, no za sada to ne pokazuje. Derbi u Osijeku bit će odlična prilika za vratiti se na pravi put. I preuzeti vrh HNL-a jer to je ulog - ako Riječani pobjede, vratit će se na čelnu poziciju.

- Dolazi nam teška utakmica, derbi s Osijekom. Nadam se da ćemo moći računati na neke povratnike, da ćemo pripremiti sve kako treba i idemo na Opus Arenu odigrati dobru utakmicu i vratiti se pozitivnim rezultatima - rekao je Đalović u najavi dvoboja i istaknuo:

- Osijek je bio oslabljen i protiv Dinama pa je pobijedio. Imaju kvalitetu, dobre pojedince bez obzira što će biti bez Matkovića i Solde. Ako im dozvoliš sigurno te mogu ugroziti, ali ja sam koncentriran na svoju momčad. Ako mi napravimo sve ono što se dogovorimo možemo odigrati dobru utakmicu i napraviti pravi rezultat.

Trener Osijeka Federico Coppitelli svjestan je važnosti ovoga derbija jer Osječanima slijedi lud raspored.

- Imamo niz od tri jako zahtjevne utakmice, protiv Rijeke, Hajduka, a onda i Dinama. To su derbiji, sigurno će biti jako dobre utakmice i nadam se da ćemo polučiti što bolji rezultat. Činjenica je da radimo dobro, ne mogu reći da nam nedostaje volje i napora da se poboljšavamo. Nekada je to bolje, nekada lošije, no ono što ćemo svakako pokušati je nastojati ispravljati pogreške koje smo do sada činili - rekao je Talijan i dodao:

- Crtu ćemo podvlačiti na kraju sezone, a svakako želimo izgraditi pobjednički mentalitet. Moramo cijelo vrijeme obogaćivati naš identitet. Jedine dvije utakmice koje se meni nisu svidjele su Istra i Šibenik, dok je u Velikoj Gorici ipak bilo nešto drugačije. Tamo nismo uspjeli pronaći trenutak u kojem bismo prelomili stvari u našu korist. Naravno da nismo bili zadovoljni onakvim ishodom, no tjedan dana ranije smo pobijedili Dinamo i imali kontinuitet dobrih nastupa. Ne ulazim u procjenu vrijednosti svoje momčadi na osnovu samo jednog poraza. Sigurno da imamo određenih nedostataka, gradimo mentalitet, ali to nije proces koji funkcionira od danas do sutra. Mislim da radimo mnoge pozitivne stvari, a nakon određenog vremenskog razdoblja ćemo napraviti konkretniju ocjenu.

Riječani se, dakle, pobjedom mogu vratiti na vrh, Osječani smanjiti zaostatak za trećim Dinamom na svega pet bodova. I ponovno se uključiti u borbu za titulu jer slijede međusobni derbiji, a forma "velike četvorke" je upitna.