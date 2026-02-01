UŽIVO Osijek - Rijeka: Domaćin traži bijeg sa začelja ljestvice!

NAJAVA

Nogometaši Osijeka i Rijeke sastaju se na Opus Areni u 20. kolu HNL-a. Osječani su bez pobjede od 28. rujna kada su pobijedili Goricu 1-0 u gostima. Posljednja su momčad lige s 14 bodova, a trener Željko Sopić najavio je utakmicu protiv Riječana.

- Nisam spavao noćima, ali hoćemo li plakati tjedan dana? Imamo ispred sebe utakmicu protiv Rijeke u kojoj moramo osvojiti bodove. Jedva čekam da nekoga pobijedimo. Dinamo u pojačanja uloži 20 milijuna, a mi besplatno dovedemo igrače koji nisu igrali i ja u dva tjedna moram napraviti igru - rekao je trener Osijeka.

S druge strane, Rijeka je peta momčad HNL-a s 28 bodova. Utakmicu sudi Igor Pajač, a prijenos je na HRT-u 2 i MAX Sportu 1.