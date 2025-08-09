UŽIVO Osijek - Rijeka: Fruk se vraća, čekamo sastave za derbi

NAJAVA

Nakon što su neočekivano izgubili od irskog Shelbournea na Rujevici (2-1) u trećem pretkolu Europske lige, nogometaši Rijeke sad u drugom kolu HNL-a gostuju na Opus Areni. Dok su izabranici Radomira Đalovića u prvom kolu HNL-a slavili 2-0 (0-0) protiv Slaven Belupa s dva gola u sudačkoj nadoknadi, Osijek je istim rezultatom izgubio kod kuće od Dinama. No, trupe Simona Rožmana su izgledale mnogo bolje nego prošle sezone.

- Rijeka je aktualni prvak, imaju i bolju momčad nego prošle sezone. Poraz od Shelbournea neće utjecati na njih, napravit ćemo sve da im stanemo na put - započeo je trener Osijeka.

Dok su Slavonci odigrali samo jednu utakmicu ove sezone, momčad s Rujevice ih je odigrala četiri. Na drugoj, onoj europskoj, crveni je karton dobio njihov najbolji igrač Toni Fruk (24) i odmorio protiv Iraca, a sad se vraća u sastav.

- Bit će rotacija, moramo pametno raspoređivati snagu. No cilj je jasan - želimo tri boda u Osijeku. Pokazali su protiv Dinama da imaju brzinu i tehničku kvalitetu, ne smijemo ih podcijeniti. Rijeka može biti konkurentna u HNL-u i Europi, želimo dostojno predstavljati Hrvatsku - rekao je trener Rijeke.

Čudesni Fruk prošle je sezone u ligi odigrao 33 utakmice uz 11 golova i 11 asistencija, a prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura. Spominjao se njegov odlazak nakon ispadanja iz pretkola Lige prvaka, ali on je i dalje tu. Bit će posebno motiviran jer nije zabio gol ove sezone u službenim utakmicama.

Majstoroviću su Irci polomili zube, upitni su Rukavina, Radeljić, Ndockyt, Janković i Petrovič, dok je kod Osječana upitan napadač Jakupović, a Farkaša nema zbog ozljede. (F. Hrnčić)