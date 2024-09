UŽIVO Osijek - Slaven 0-0: Počela je utakmica! Nikole Čavline nema ni u zapisniku...

NAJAVA

NK Osijek i Slaven Belupo sastaju se u 6. kolu HNL-a od 17.30 u "derbiju" dvije posljednjeplasirane momčadi lige. "Bijelo-plave" trese velika kriza, možda i nezapaćena otkad su ih preuzeli mađarski vlasnici, dok je Slaven Belupo već promijenio trenera. Mario Kovačević naslijedio je Ivana Radeljića na klupi "farmaceuta".

- Znamo što nas čeka u Osijeku, i mi i oni smo u podjednakom stanju. I oni su počeli igrati s jednom ekipom na početku sezone, glavni igrači poput Miereza i Nejašmića su otišli iz kluba, a doveli su četiri dobra i kvalitetna igrača. Bit će nam teško njih analizirati, ali i mi se slažemo od početka prvenstva. Nadam se i siguran sam da će biti bolje, već od ove prve utakmice protiv Osijeka - rekao je Kovačević i dodao:

- S ekipom sam desetak dana, radili smo dobro, stanku u prvenstvu smo dobro iskoristili. Jako mi je bitna bila utakmica protiv Kustošije. Bitan je bio i prolaz, ali vidjelo se i da smo bili malo teški, no dobro nam je došla. Protiv Osijeka moramo biti još brži i bolji ako želimo doći do pozitivnog rezultata. Kod igrača vidim želju i volju, to je najbitnije.

S druge strane, Federicu Coppitelliju se "trese stolica", jer bi u slučaju poraza Osijek bio zakucan za dno ljestvice sa samo jednim bodom nakon (tada) šest utakmica.

- Vrijeme prolazi, moramo početi pobjeđivati. Već sam pričao da smo prolazili manje i veće prepreke a ponekad nam je i sreća okrenula leđa a zbog ovakvog početka svi smo itekako gladni pobjede - rekao je talijanski trener i dodao:

- Vjerujem da ćemo sada biti ono što smo bili u prvim utakmicama sezone, momčad s dobrim identitetom koja nas može učiniti ponosnima. I želimo pobjedu, više od ičega! - jasno je poručio.

Utakmicu sudi Toni Dadić, a prijenos je na MAX Sportu 1.