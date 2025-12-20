Obavijesti

UŽIVO Osijek - Slaven Belupo: Stigli su sastavi momčadi, Sopić ponovo ispromiješao prvih 11

Piše 24sata,
Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Od 15 sati Slaven Belupo gostuje kod Osijeka na Opus Areni u sklopu 18. kola HNL-a. Osijek se nalazi na dnu tablice dok je Slaven Belupo na četvrtom mjestu s 25 bodova. Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1

18. kolo HNL-a 15:00 , Opus Arena
POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave. 

NAJAVA SUSRETA

U 18. kolu domaćeg nogometnog prvenstva sastaju se Osijek i Slaven Belupo od 15 sati na Opus Areni. Domaćini su trenutačno zadnja momčad na tablici s 13 bodova, a zadnju pobjedu upisali su  prije tri mjeseca protiv Gorice. S druge strane, momčad iz Koprivnice je četvrtoplasirana s 25 bodova. Oni su u zadnjem kolu pretrpjeli težak poraz od Dinama 2-5. 

- Mislim da može biti više otežavajuća okolnost nego ova u kojoj smo mi trenutno, ne trebamo se lagati. Situacija je takva kakva jest, nikad nisam, niti ću ikad bježati od nje. Najvažnije nam je da skupimo glave i da svi zajedno shvatimo gdje smo i da napravimo sve da osvojimo tri boda. Ne zato što ćemo mi onda biti ispred ili iza Vukovara, to je totalno nebitno jer ja znam gdje ćemo mi doći na kraju prvenstva - rekao je Sopić uoči utakmice. 

Prijenos utakmice je na MaxSport 1. 

