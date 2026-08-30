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PRIJENOS IZ OSIJEKA

UŽIVO Osijek - Slaven: Domaći žele opet na vrh, a Koprivničani povratak u gornji dom tablice

Piše 24sata,
UŽIVO Osijek - Slaven: Domaći žele opet na vrh, a Koprivničani povratak u gornji dom tablice
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Osijek i Slaven Belupo večeras od 20 sati na Opus Areni igraju susret petog kola HNL-a. Bit će to dvoboj momčadi sa suprotnih strana ljestvice; Osijek je 3. s devet bodova, Slaven 8. s tri boda

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HNL, 5. kolo 20.00 , Opus Arena, Osijek
Osijek
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Slaven Belupo
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Osijek i Slaven Belupo večeras od 20 sati na Opus Areni igraju utakmicu petog kola HNL-a.

Domaćin se trenutačno nalazi pri vrhu prvenstvene ljestvice; treći su s devet bodova, dok je Slaven Belupo u donjem dijelu poretka; osmi su s tri boda. 

Osijek je u prva četiri kola ostvario tri pobjede, uz jedan poraz, dok Slaven Belupo ima jednu pobjedu i tri poraza. Osječani su pritom postigli deset pogodaka, a primili pet, dok je Slaven Belupo zabio tri i primio devet pogodaka.

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