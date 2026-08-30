UŽIVO Osijek - Slaven: Domaći žele opet na vrh, a Koprivničani povratak u gornji dom tablice

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Osijek i Slaven Belupo večeras od 20 sati na Opus Areni igraju utakmicu petog kola HNL-a.

Domaćin se trenutačno nalazi pri vrhu prvenstvene ljestvice; treći su s devet bodova, dok je Slaven Belupo u donjem dijelu poretka; osmi su s tri boda.

Osijek je u prva četiri kola ostvario tri pobjede, uz jedan poraz, dok Slaven Belupo ima jednu pobjedu i tri poraza. Osječani su pritom postigli deset pogodaka, a primili pet, dok je Slaven Belupo zabio tri i primio devet pogodaka.