UŽIVO Osijek - Slaven: Tko će završiti sezonu s osmijehom?

Osijek i Slaven Belupo odmjerit će snage u posljednjem kolu HNL-a ove sezone, a obje momčadi imaju različite motive za ovaj dvoboj na Opus Areni.

Trener Osijeka Tomislav Radotić želi sezonu zatvoriti pobjedom, no posao mu otežava duga lista ozlijeđenih i odsutnih. Bez Malenice, Karačića, Čoline, Matkovića, Šopova, Mejice, Tourea, Jelenića i suspendiranog Mikolčića, izbor igrača ozbiljno je sužen.

- Ovo je zadnja utakmica sezone koja je bila razočaravajuća za sve nas. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat te zaključiti sezonu na pravi način - rekao je Radotić.

Slaven Belupo dolazi s jasnim ciljem. Koprivničani love peto mjesto nakon skromnog proljetnog dijela u kojem su propustili priliku za europski plasman.

- Svjesni smo koliko nam znače ti bodovi protiv Osijeka. Napravit ćemo sve da se vratimo s pobjedom, a bolji je osjećaj kada zaključiš sezonu na petom nego na osmom mjestu. Motiv je velik - poručio je Mario Gregurina.

